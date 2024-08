- Intenso calor e tempo tempestuoso para começar o fim de semana.

Durante o fim de semana, Berlim e Brandemburgo estão previstos para calor intenso e tempestades isoladas. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta para tempestades principalmente na seção norte, enquanto as áreas de Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße e Cottbus podem experimentar calor intenso, chegando a 32°C.

Para hoje na Niederlausitz, as temperaturas podem subir até 32°C, acompanhadas por chuvas intermitentes e tempestades inicialmente na região noroeste de Brandemburgo. Essas tempestades se deslocarão em direção a Berlim e Potsdam à tarde. As chuvas persistirão durante a noite, mas diminuirão gradualmente a partir do norte a partir da alvorada. As temperaturas cairão para uma friagem de 12°C.

De acordo com o DWD, o fim de semana será novamente seco. Espere temperaturas pairando em torno de 26°C no sábado e 28°C no domingo, perfeito para nadar em Berlim e Brandemburgo. O tempo ficará parcialmente nublado às vezes.

As tempestades que estavam inicialmente na região noroeste de Brandemburgo são esperadas para se deslocar em direção a Berlim e Potsdam à tarde. Apesar do calor intenso e das potenciais tempestades, os visitantes de Berlim e Brandemburgo ainda podem desfrutar de nadar durante o fim de semana seco e parcialmente nublado em Potsdam.

Leia também: