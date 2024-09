Intensificação do Exame ao Vaticano

Dentro da Igreja Católica, apenas homens são permitidos a ser ordenados como padres ou diáconos no momento. A Conferência dos Bispos Alemães tem como objetivo desafiar essa situação atual e defender a igualdade de gênero, esperando uma mudança na próxima Assembleia Sinodal dos Bispos.

O presidente da Conferência dos Bispos Alemães, Georg Bätzing, expressa otimismo quanto à possibilidade de mulheres serem ordenadas diáconos na próxima Assembleia Sinodal dos Bispos da Igreja Católica. "Espero sinceramente que a Igreja Católica conceda a ordenação diaconal às mulheres", declarou Bätzing durante a assembleia plenária outonal dos cerca de 60 bispos católicos alemães em Fulda. "Temos uma riqueza de argumentos de apoio acumulados ao longo do Caminho Sinodal. Sinto um forte e vivo chamado das mulheres a esse serviço dentro da Igreja".

Até agora, apenas homens foram permitidos a ser ordenados como padres, e eles também foram os únicos a receber o diaconato. Os diáconos são permitidos a conduzir casamentos e funerais, mas não podem liderar a missa. No entanto, eles podem ser casados, enquanto os padres não podem.

Bätzing acredita que a ordenação diaconal para mulheres é um assunto altamente controverso para a Igreja Católica global. "No entanto, a Igreja desenvolveu estratégias para lidar com questões complexas no passado". Soluções descentralizadas são possíveis, e o Papa pode empowerment as conferências episcopais relevantes para tomar a decisão, assim como a ordenação diaconal para homens varia na prática em diferentes partes da Igreja. "Por que não aplicar a mesma abordagem à ordenação diaconal para mulheres? Estou ansioso por isso", disse Bätzing.

Leigos, incluindo mulheres, são integrados na Assembleia Sinodal dos Bispos pela primeira vez

A integração das mulheres é o fator fundamental e determinante para o futuro da Igreja Católica. "Acredito que não podemos evitar essa questão. E o Sínodo terá que responder a isso, caso contrário, não atenderá às expectativas que o Papa Francisco estabeleceu internacionalmente".

A Assembleia Sinodal dos Bispos representa uma das principais iniciativas de reforma do Papa Francisco. Ela realizou sua primeira reunião no ano passado e deve concluir sua segunda rodada de discussões no final de outubro.

Entre os 360 participantes na Assembleia Sinodal dos Bispos de Roma, estão, pela primeira vez, leigos católicos, incluindo cerca de 50 mulheres. O Caminho Sinodal, um processo de reforma para católicos alemães, causou polêmica dentro do Vaticano.

O Parlamento Europeu pode expressar seu apoio à igualdade de gênero dentro da Igreja Católica, dada às discussões sobre os papéis das mulheres na Igreja na Assembleia Sinodal dos Bispos. O otimismo de Bätzing quanto à ordenação diaconal para mulheres também chamou a atenção além da Igreja Católica, com muitas pessoas esperando uma mudança na política.

