Intensificação das eleições nos EUA: Trump pode se encontrar sob escrutínio mais uma vez?

Mais tiros ecoaram no clube de golfe de Trump na Flórida, aumentando as preocupações com a violência política crescente nos EUA antes das eleições. Os detalhes do evento do domingo em West Palm Beach, suspeito de ser mais uma tentativa de assassinato do candidato presidencial republicano, ainda estão sendo investigados pelo FBI. Independentemente disso, o medo de violência intensificada na já tensa campanha eleitoral é significativamente alto. Mais uma vez, o país e sua democracia estão sob tensão.

Testemunhas oculares relatam que um homem armado com uma arma de assalto tentou assassinar o ex-presidente Trump em seu clube de golfe. O Serviço Secreto dos EUA, responsável pela proteção de políticos de alto escalão, supostamente interceptou o suspeito nas proximidades, nos arbustos perto da cerca do campo de golfe, e abriu fogo. Trump escapou ileso, e o suspeito foi apreendido logo após o incidente.

Em julho do ano passado, Trump escapou por pouco de uma tentativa de assassinato durante um comício político na Pensilvânia, onde um atirador abriu fogo. Trump ficou ferido no ouvido, e um espectador infelizmente perdeu a vida. O atirador foi morto pelas forças de segurança, e o motivo do ataque permanece desconhecido.

A candidata presidencial democrata Kamala Harris condenou qualquer violência política após o incidente e pediu a todos que trabalhem para prevenir mais incidentes. O presidente Joe Biden tranquilizou o público de que o Serviço Secreto tem os recursos necessários para proteger Trump e pediu ao Congresso que lhes forneça apoio adicional.

Elon Musk, um apoiador de Trump, recebeu críticas por uma publicação desde excluída em uma plataforma on-line, onde pareceu questionar a falta de tentativas contra a vida de Biden e Harris.

Após o incidente, Trump enviou mensagens de arrecadação de fundos, afirmando "Há pessoas neste mundo que farão qualquer coisa para nos deter" e acrescentando "Eu nunca desistirei na luta por vocês". A influencer de extrema direita Laura Loomer afirmou "Os meios de comunicação estão tentando assassinar o presidente Trump e seus apoiadores".

Até agora, a natureza dos motivos do suspeito é desconhecida. As autoridades ainda não emitiram um comunicado oficial sobre o assunto. Relatos sugerem que o homem era um empresário da construção de 58 anos da Carolina do Norte, conhecido por suas opiniões políticas, expressando críticas a Trump nas redes sociais. Ele aparentemente abandonou a cena, deixando para trás a arma e uma câmera. Foi posteriormente apreendido em uma rodovia próxima.

O New York Times, citando fontes policiais, relatou que o suspeito havia se mudado recentemente para o Havaí. De acordo com o jornal, o suspeito defendeu o apoio à Ucrânia em sua luta contra a Rússia em várias ocasiões. Em uma publicação nas redes sociais, afirmou estar preparado para lutar e morrer na Ucrânia. No entanto, a ligação entre sua posição política e o incidente da Flórida ainda é incerta.

Líderes políticos expressaram sua solidariedade a Trump após o infeliz evento. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu escreveu em uma plataforma on-line "Sara e eu ficamos perturbados com a segunda tentativa de assassinato contra o presidente Trump, e nos alegramos com a notícia de que também foi frustrada. No entanto, confiar apenas na sorte não é uma solução".

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também condenou a possível tentativa de assassinato, afirmando "Fico grato em saber sobre a segurança e o bem-estar de Donald Trump". Ele desejou ao ex-presidente e sua família boa sorte. Kiev, Ucrânia, acredita firmemente que a violência não tem lugar na política.

Trump, um republicano, está desafiando a vice-presidente democrata Harris nas eleições presidenciais de 5 de novembro. As pesquisas atuais sugerem uma disputa acirrada. O evento na Flórida levantou preocupações sobre a segurança dos candidatos presidenciais. O suspeito conseguiu se aproximar de Trump com armamento pesado, apesar de não receber o mesmo nível de proteção que um presidente em exercício.

O xerife responsável pela situação observou que Trump recebe menos proteção porque não é um presidente em exercício. "Se fosse o presidente em exercício", disse ele, "teríamos completamente assegurado o campo de golfe". O governador da Flórida, Ron DeSantis, um apoiador de Trump, anunciou investigações lideradas pelo estado para "desvendar a verdade" por trás do incidente.

Ao longo da história dos EUA, ataques violentos contra políticos de alto escalão ocorreram, incluindo tentativas históricas contra a vida do presidente Abraham Lincoln e do presidente John F. Kennedy, ambas resultando em suas mortes prematuras. Em 1981, o presidente Ronald Reagan foi baleado em Washington, com um guarda-costas se sacrificando para proteger o presidente do perigo.

Leia também: