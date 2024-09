Intenções de abordar as estruturas de ponteira rodoviária

O Ministro Federal dos Transportes, Volker Wissing, prometeu aprimorar a modernização da rede de autoestradas após o desabamento da ponte em Dresden. "A modernização de pontes é uma prioridade máxima do governo federal", afirmou Wissing ao jornal "Bild". Wissing culpou os governos federais liderados pelo União por negligenciarem essa tarefa no passado. Os três antecessores imediatos de Wissing eram do CSU: Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt e Andreas Scheuer.

Wissing também anunciou que o governo federal espera modernizar mais de 980.000 metros quadrados de superfície de pontes até o final do ano. "Isso equivale a cerca de 137 campos de futebol e representa aproximadamente 30% da superfície total de pontes que necessitam de modernização na primeira fase. Mais medidas estão por vir", disse o político do FDP. As maiores pontes, onde a modernização é mais complexa e demorada, foram priorizadas.

Setor de Construção: Rede de Pontes Alemãs sob Ameaça

Nesta semana, na capital saxã, a ponte Carolabridge sobre o Elba desabou. "Felizmente, ninguém ficou ferido", declarou Wolfgang Schubert-Raab, presidente da Associação Central da Indústria da Construção Alemã. "As investigações preliminares sugerem que a corrosão foi a causa do desabamento". Isso destaca a necessidade urgente de ação.

"Há muitas pontes, especialmente nos estados federais ocidentais, construídas entre 1960 e 1985 e que agora apresentam sinais de envelhecimento. Um chamado urgente por mais iniciativas e investimentos estatais é necessário para assegurar efetivamente a rede de pontes na Alemanha nos próximos dez a vinte anos", disse Schubert-Raab. Uma perspectiva para a década seguinte é crucial. De acordo com várias associações, mais de 4.000 pontes apenas no setor de autoestradas na Alemanha precisam de reparo ou substituição.

Wissing reconheceu a importância de modernizar não apenas a rede de autoestradas, mas também pontes e túneis, afirmando: "Além das autoestradas, também precisamos nos concentrar na modernização e manutenção de pontes e túneis, já que eles são igualmente essenciais para nossa infraestrutura de transporte".

Schubert-Raab enfatizou ainda mais a importância desta questão, dizendo: "Dado o grande número de pontes envelhecidas, especialmente nos estados federais ocidentais, a renovação e manutenção de pontes e túneis deve ser considerada tão vital quanto o aprimoramento das autoestradas, já que eles fazem parte integrante do nosso sistema de transporte do país".

