Intel introduz processadores de IA para computadores de mesa em mercado competitivo

Durante uma recessão econômica, a Intel apresenta processadores focados em IA, chamados "Core Ultra", com o codinome "Lagoa Lunar". De acordo com Jim Johnson, o chefe do consumidor, esses processadores entregam mais poder de processamento do que os concorrentes enquanto consomem menos energia, como anunciado em um lançamento de produto na terça-feira, antes do IFA em Berlim.

Enfrentando uma redução de $1 bilhão nas operações devido à queda nas vendas, a Intel está apostando pesadamente nessa nova linha de chips. A empresa confirmou que recebeu pedidos desses processadores de 80 fabricantes de dispositivos diferentes. "Isso mostra que nossos clientes acreditam no potencial do chip para computadores com IA em toda a gama." A Intel visa equipar 100 milhões de computadores com IA em todo o mundo com esses processadores até 2025.

Até agora, a Intel não conseguiu acompanhar a tendência de IA e não forneceu produtos competitivos no mercado de processadores de servidor de alto desempenho, onde a Nvidia, por exemplo, detém uma participação de 80%. A Intel planeja desafiar essa dominação com a próxima geração de seu processador de IA, "Gaudi", entre outras inovações.

A Intel se recusou a comentar sobre potenciais planos de fechamento de sua fábrica de Magdeburg devido ao plano de redução de custos. "Estamos investindo em áreas críticas para o negócio para garantir que estejamos preparados para o crescimento a longo prazo." O Ministério da Economia de Saxônia-Anhalt está otimista em relação à implementação do projeto. "Como estado, fizemos tudo para apoiar esse local. A Intel nos informou que eles planejam continuar operando aqui."

