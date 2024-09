Instalação de GNL em Rügen está pronta para iniciar operações de rotina

Ao longo da costa do Mar Báltico da ilha de Rügen, o navio de GNL "Hellas Diana" marcou um momento significativo ao descarregar consistentemente gás natural liquefeito (GNL) pela primeira vez. Este evento marcou o início das atividades de uma das iniciativas mais controversas de transição energética da Alemanha.

O terminal de GNL "Deutsche Ostsee" na ilha de Rügen começou oficialmente suas operações regulares, segundo confirmado pelo operador Deutsche Regas. Inicialmente, houve vários contratempos. De quarta-feira passada a sexta-feira, o navio tanque de GNL "Hellas Diana" descarregou GNL neste terminal. Em uma medida sem precedentes, GNL foi carregado simultaneamente em dois navios de regaseificação conectados.

O tanque de 300 metros de comprimento navegou de Freeport, Texas, Estados Unidos, segundo dados obtidos do sistema de rastreamento Marine Traffic. O GNL é descarregado na ilha de Rügen através de navios de regaseificação (FSRU - Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação) chamados "Energos Power" e "Neptune".

Ingo Wagner, sócio-gerente da Deutsche Regas, considerou este momento como crucial após meses de preparação meticulosa. "O início das operações regulares destaca o papel crítico do terminal de energia 'Deutsche Ostsee' na garantia da segurança do suprimento de gás da Alemanha, Áustria e da Europa Oriental", afirmou Wagner.

Após a transformação em gás, o GNL pode ser canalizado para a rede de distribuição da Alemanha através de uma linha de gasoduto que conecta Lubmin. A Deutsche Regas estima a capacidade total em 13,5 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente, o que equivale a aproximadamente 15% do consumo anual atual da Alemanha.

O governo federal incluiu a construção do terminal na costa leste muito turística da ilha de Rügen na Lei de Aceleração de GNL para fortalecer o suprimento de gás da Alemanha. No entanto, crescem preocupações de que uma escassez de gás, a justificativa fundamental atrás da construção de terminais únicos para navios tanque, pode não se materializar em breve. A Ajuda Ambiental Alemã (DUH) é uma das maiores críticas do projeto, rotulando-o como um "desastre de investimento custoso e desnecessário".

A cidade de Binz repetidamente alertou para danos graves ao turismo, à natureza e ao clima. Afirma que o terminal não é mais necessário para a segurança do suprimento de energia de inverno na Alemanha.

Em abril, o Tribunal Administrativo Federal rejeitou os argumentos de duas organizações ambientais contra a linha de gasoduto que conecta Mukran a Lubmin. Recursos de emergência apresentados pela Associação Alemã de Hospedagem Juvenil, pela cidade de Binz e por dois proprietários de propriedades privadas contra a operação do terminal também falharam em junho.

A operação bem-sucedida do terminal de GNL "Deutsche Ostsee" na ilha de Rügen tem implicações significativas para a economia da Alemanha, uma vez que o terminal é esperado para fornecer aproximadamente 15% do consumo anual de gás natural do país. Apesar das objeções iniciais e dos contratempos, o terminal agora está em operação e recebendo regularmente GNL de navios tanque como o "Hellas Diana".

O início das operações regulares no terminal de GNL "Deutsche Ostsee" é esperado para aumentar a segurança energética da Alemanha e contribuir para a economia do país, uma vez que o GNL pode ser canalizado para a rede de distribuição e complementar o suprimento de gás da Alemanha.

