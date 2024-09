Inspecção dos serviços de comboios noturnos: ADAC revela a complexidade e, ocasionalmente, os custos elevados

Em skb, brln ou sttg, embarque num trem e acorde-se para encontrar-se em bdt ou prs no dia seguinte? Viagens noturnas de trem podem ser bastante cativantes - no entanto, avaliações recentes mostram que ainda há trabalho a ser feito. Qual é o desafio aqui?

Para viagens de longa distância, os trens noturnos são frequentemente a opção preferida. Você parte à noite e acorda no seu destino na manhã seguinte. No entanto, até mesmo defensores de trens noturnos e especialistas da indústria reconhecem que há potencial para melhorias nessas alternativas relativamente amigáveis ao meio ambiente. Uma auditoria recente da ADAC chega a uma conclusão semelhante.

A associação planejou e reservou 21 ligações urbanas notáveis por meio de vários canais online em maio deste ano, cobrindo partidas de sete cidades alemãs com um "serviço noturno de trem fácil de usar": brln, hmb, mün, kln, sttg, drs e hann. Os destinos incluíam uma dúzia de cidades europeias cativantes, principalmente na Europa Central e Ocidental, como prs, lndn, bar, rm, stk e ams. A busca concentrou-se em ofertas com alojamento para uma viagem de verão.

Resultados mistos

Os resultados: além de algumas excelentes ligações diretas, como brln para wien em cerca de 11 horas ou sttg para bdt em menos de 13 horas, também havia ligações confortáveis com transferência - definidas como viagens com um segmento de trem noturno prolongado e uma transferência para outro trem não antes das 6h30. Frequentemente, as transferências eram ainda mais tarde, após as 8h00, eliminando a necessidade de acordar antes do amanhecer. Isso incluía uma ligação mün para lndn com quase 10 horas de tempo de trem noturno e um tempo de viagem total de mais de 12 horas.

No final, a ADAC classificou dois terços das ligações descobertas como boas ou atraentes em termos de tempo de viagem. Os preços variavam de cerca de 55 a 250 euros. No entanto, a associação emitiu um veredicto misto sobre a amostra: um número insuficiente de ligações diretas da Alemanha, alguns trens relativamente caros e, em particular, um processo complicado e demorado para pesquisar ligações na internet.

Resultados diferentes dependendo do portal

O principal problema, segundo a associação, é a falta de uma plataforma de reserva padrão para bilhetes transfronteiriços. A pesquisa e a comparação online de tempos de viagem, preços ou níveis de conforto podem ser confusas e demoradas. "Ainda estamos longe de ter uma plataforma de reserva europeia onde tudo pudesse ser feito facilmente", disse recentemente o especialista em ferrovias Sebastian Wilken. As plataformas não incluem todas as principais empresas ferroviárias.

Para sua auditoria, a ADAC utilizou o portal de reserva da ferrovia alemã (DB) além das plataformas Trainline e Rail Europe. Conclusão:

Os três pontos de contato ofereciam ligações distintas ou excessivamente complexas para uma viagem de cidade A para cidade B. Uma pesquisa bem-sucedida não garante uma reserva, já que os bilhetes estavam frequentemente esgotados para as ligações selecionadas - ou os trens estavam lotados ou não eram mais exibidos.

Outra crítica: as indicações de preço nas plataformas também variavam. No entanto, um aspecto positivo: com a DB, as ofertas mais baratas foram exibidas para três quartos das consultas, e com a Rail Europe, para metade. Isso sugere: comparar é valioso.

A iniciativa Back-on-track.eu fornece um mapa interativo como guia para ofertas de trens noturnos na Europa, semelhante a um mapa de rotas de transporte público, exibindo as ligações existentes entre cidades com detalhes como frequência, paradas, número do trem e empresa ferroviária operadora.

De acordo com uma pesquisa encomendada pela ADAC, a vontade de viajar de trem noturno está presente, de fato: 42 por cento dos aproximadamente 2000 respondentes com 18 anos ou mais disseram que não tinham viajado de trem noturno, mas poderiam considerar fazê-lo. Entre jovens com idade entre 18 e 39 anos, essa proporção foi particularmente alta, com 52 por cento.

Aproximadamente três em dez respondentes (29 por cento) já tinham viajado de trem noturno anteriormente - essa proporção era significativamente maior entre aqueles com 40 anos ou mais. Uma explicação plausível é que a DB operava anteriormente trens noturnos, mas descontinuou isso em 2016. Atualmente, os trens noturnos na Alemanha são operados principalmente pela Ferrovia Federal Austríaca (ÖBB). Além disso, há provedores como European Sleeper, Snälltåget e trens de férias como Urlaubs-Express.

De acordo com uma pesquisa da Nordlight Research, cerca de quatro por cento dos respondentes tinham viajado de trem noturno nos últimos doze meses, principalmente jovens. A pesquisa foi realizada online entre meados de março e início de abril.

ADAC pede mais trens noturnos

A pergunta permanece: por que um clube de motori

