"Insincero" - Associações empresariais condenam ferozmente a proposta de reforma das pensões

A economia alemã critica o plano de pensão proposto, considerando-o míope e irrealista. O compromisso de manter um nível de pensão de 48% até 2039 é criticado pelo presidente Rainer Dulger da Associação dos Empregadores na sexta-feira, citando as complicações da população atual. Ele também menciona que a geração mais jovem e os negócios estão sofrendo, tornando o trabalho cada vez menos atraente.

O Parlamento Alemão debateu na sexta-feira de manhã o chamado "Rentenpaket II" da pasta do Ministro do Trabalho, Hubertus Heil (SPD). O plano visa manter um nível de pensão de 48% da renda média até 2039 e introduzir um pilar de sistema de pensão baseado em capital, conhecido como "Generationenkapital". Os retornos futuros deste capital serão utilizados mais tarde para cobrir os pagamentos de pensão.

No entanto, dentro da coalizão, persistem desacordos sobre o plano de pensão, principalmente em relação às suas implicações financeiras. A partir de 2028, a reforma resultará em um "aumento lento, mas tolerável" na taxa de contribuição, de acordo com o projeto. Em 2045, é previsto que aumente para 22,7%. Com os lucros esperados do Generationenkapital, isso pode diminuir para 22,3%. A taxa atual de contribuição, dividida entre empregados e empregadores, é de 18,6%.

Em contrapartida, Dulger defende "reformas de longo prazo e sustentáveis na provisão de pensões ocupacionais e privadas". Brodtmann, CEO da VDMA, acrescenta críticas, afirmando que o plano de pensão faz "promessas às custas dos contribuintes". Ele sugere que os jovens e os negócios deveriam enfrentar os problemas não resolvidos que a política não abordou estrategicamente.

A Associação de Jovens Empreendedores considera a reforma como um "soco na cara dos jovens trabalhadores". A reforma impõe uma carga excessiva aos empregados, especialmente aos trabalhadores mais jovens, sem responsabilizar os pensionistas. Em vez disso, a carga deveria ser "distribuída de forma justa entre os jovens e os idosos".

