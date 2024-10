Inquisição sobre quem é responsável pelo mau funcionamento do motor.

Se você estiver considerando uma volta, é importante monitorar o trânsito e avaliar a situação. Mas o que acontece se você já fez isso, mas seu motor falha inesperadamente, resultando em um acidente?

A falha do motor não é necessariamente uma infração de trânsito grave. No entanto, se ocorrer durante uma volta e levar a um acidente, você pode ser responsabilizado pelas consequências. Isso ficou evidente em uma decisão do Tribunal Regional de Braunschweig, como apontado pela ADAC (Processo No.: 5 O 16/24).

Nesse caso, um homem estava operando um scooter elétrico em uma via de preferência. Devido a suas características, o veículo leve elétrico só podia atingir uma velocidade máxima de 45 km/h. Um caminhão de bombeiros pretendia virar à esquerda nessa via.

Escorregamento da embreagem e falha do motor

Durante a volta, o motorista do caminhão de bombeiros escorregou acidentalmente na embreagem, causando a falha do motor e a parada do veículo. Apesar dos esforços do homem para reiniciar o veículo, um acidente envolvendo o scooter de táxi ocorreu. Infelizmente, o scooter de táxi foi completamente destruído.

O seguro do caminhão de bombeiros cobriu apenas metade dos danos, alegando que o motorista do scooter de táxi deveria ter identificado e evitado ou freado para o obstáculo. O motorista do scooter de táxi insistiu em uma compensação total, argumentando que estava na via de preferência e que o erro do motorista do caminhão de bombeiros era inteiramente responsável pelo acidente. O caso foi a julgamento.

Cobertura do seguro integral

O tribunal decidiu a favor do motorista do scooter de táxi. O seguro do caminhão de bombeiros foi obrigado a pagar a quantia total. Embora o caminhão de bombeiros, que deveria ceder, presumivelmente tenha julgado que concluiria a manobra de volta devido à distância entre o motorista do scooter de táxi que se aproximava, o motorista ainda foi considerado inteiramente responsável, de acordo com o tribunal.

Embora a falha do motor não seja, por si só, uma infração de trânsito grave, desde que não seja provado que o motorista do scooter de táxi poderia ter respondido de outra forma, o motorista do caminhão de bombeiros permanece inteiramente responsável.

Consequências legais podem surgir se o motorista do caminhão de bombeiros argumentar que o motorista do scooter de táxi deveria ter evitado o acidente, apesar da falha do motor ser um problema não intencional. Além disso, em quaisquer futuros assuntos legais relacionados a esse incidente, a decisão do tribunal sobre a responsabilidade do motorista do caminhão de bombeiros pode servir como precedente.

