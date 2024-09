Inquirir sobre a questão da Palhinha no Bayern, a sua aquisição de alto perfil da Nix, levanta questões.

Thomas Tuchel estava obcecado em contratar João Palhinha como "volante defensivo" para o FC Bayern. O cara acabou aparecendo um ano depois e lutou sob o sucessor de Tuchel, Vincent Kompany. Max Eberl falou sobre a situação de Palhinha nos assuntos de transferência do Bayern.

Sem surpresa, Palhinha jogou alguns jogos pelo Bayern. Ele fez quatro aparições competitivas para os campeões, mas seu tempo em campo é mínimo, totalizando apenas 139 minutos. Está claro que o jogador de 29 anos ainda não encontrou seu ritmo. Tuchel estava apaixonado por assinar Palhinha como um volante defensivo durante o verão de 2023. Todos os peças estavam no lugar, e Palhinha estava a bordo, mas o acordo desmoronou no último segundo. O Fulham não queria deixá-lo ir porque não conseguia encontrar um substituto.

Tuchel tinha um papel específico em mente para Palhinha. Ele deveria ser um verdadeiro volante defensivo, mantendo o jogo do Bayern junto. Nem todos os jogadores da equipe estavam a bordo com isso. Joshua Kimmich, por exemplo, viu isso como uma espécie de insulto e declarou que via a si mesmo nesse papel. Kompany também vê dessa forma e colocou Kimmich de volta no centro, de sua posição de lateral direito. Ele o emparelhou com o jovem nacional Aleksandar Pavlovic. Palhinha, que foi contratado por cerca de 50 milhões de euros após um ano de atraso, não tem lugar no time. Ele ainda não entrou no time titular e só jogou os 90 minutos completos na vitória por 6 a 1 contra o Holstein Kiel.

No jogo em casa contra o Bayer 04 Leverkusen na noite de sábado, Palhinha não pisou no gramado. O que está acontecendo? O Bayern gastou 50 milhões de euros em um jogador que eles não precisam mais? O diretor esportivo Max Eberl nega veementemente isso e apoia Palhinha. "Precisaremos dele, precisaremos dele", disse ele após o empate em 1 a 1 contra o Leverkusen. "Agora estamos na quinta rodada do Campeonato Alemão, temos uma rodada da Liga dos Campeões", disse Eberl e acrescentou: "A hora do aperto nas competições é em março, abril, maio".

Eberl também vê uma razão para o forte início do Bayern na "equipe altamente competitiva". Isso é provado pelo fato de que "João Palhinha pode certamente entrar no jogo nessa situação". No Bayern, é assim: "Se um jogador pensar que pode fazer um pouco menos, então há outros que estão prontos". Como Palhinha - talvez já em seu rápido retorno à Inglaterra com o jogo da Liga dos Campeões contra o Aston Villa (você pode assistir ao vivo no ntv.de).

Kimmich, por outro lado, está florescendo sob Kompany e ocupando um dos lugares que Palhinha gostaria de ter. "A ideia de jogo do treinador me convém bem. Vejo no jeito que ele quer jogar futebol que posso trazer minhas forças para a mesa", disse Kimmich na televisão BR em "Blickpunkt Sport". "Claro que percebo que ele me vê no centro. No entanto, eu nunca diria que a posição de lateral direito é coisa do passado para mim. Especialmente na seleção nacional, ainda jogo como lateral direito", disse o líder do meio-campo do FC Bayern. "Vejo isso como uma grande força, ou é o que me trouxe até onde estou hoje, que eu possa jogar em várias posições".

