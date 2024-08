- Inquéritos hospitalares - Exames realizados contra um médico

Devido a algumas irregularidades relatadas em entregas no hospital de Wasserburg am Inn, a procuradoria pública de Traunstein está atualmente examinando um ex-chefe médico do departamento de ginecologia. Até agora, há suspeita de homicídio e lesões corporais negligentes em onze casos, revelou um porta-voz da procuradoria. Anteriormente, tanto o "Oberbayerisches Volksblatt" quanto o Bayerischer Rundfunk haviam cobrado esse assunto.

Os casos giram em torno de alegações de que cesarianas necessárias foram negligenciadas. "É crucial entender se os procedimentos corretos foram seguidos e todos os aspectos vitais foram considerados", explicou o porta-voz.

A investigação foi iniciada por uma denúncia anônima. De acordo com a procuradoria pública, a denúncia envolvia alegações de erros médicos relacionados a partos na Clínica RoMed Wasserburg. A maioria das alegações dessa denúncia foi confirmada durante entrevistas com testemunhas.

Como parte da investigação, salas na Clínica RoMed em Rosenheim e Wasserburg foram vasculhadas no início de agosto. Cerca de 200 prontuários de pacientes foram relatadamente recolhidos. A gerência da clínica tem demonstrado "extrema cooperação". Um porta-voz da Clínica RoMed prometeu um pronunciamento mais tarde no dia.

A investigação das irregularidades no hospital de Wasserburg am Inn está se concentrando no departamento de ginecologia, onde o ex-chefe médico está sendo examinado. A suposta negligência na realização de cesarianas necessárias levou a suspeitas de homicídio e lesões corporais negligentes em onze casos.

Leia também: