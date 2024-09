- Inquérito da Região Sul: Pergunta K

O Ministro-Presidente da Baviera, Markus Söder (CSU), voltou a manifestar seu desejo pelo cargo de Chanceler da União, apesar das eleições próximas na Alemanha Oriental. "Achei o cargo de Ministro-Presidente muito agradável, mas não recuo diante de liderar nosso país", declarou durante um debate político no festival folclórico Gillamoos, em Abensberg, na Baixa Baviera.

De acordo com Söder, o processo de escolha do candidato da União no futuro será diferente do método de 2021. "Em 2021, escolhemos o candidato errado", afirmou, se referindo ao candidato anterior à chancelaria, Armin Laschet. Ele mantém uma relação harmoniosa com o atual presidente da CDU e principal candidato, Friedrich Merz. "Somos como um eixo, Merz-Söder", mencionou.

Em resposta a uma pergunta sobre suas ambições além de seu cargo atual, Söder responde: "Questão No K, achei o cargo de Ministro-Presidente muito agradável, mas estou aberto a liderar nosso país como Chanceler da União". Durante uma reunião estratégica, surge o assunto da escolha do candidato da União, e Söder reforça: "Quanto à Questão No K, o processo para escolha do candidato da União no futuro deve ser diferente do nosso enfoque em 2021".

Leia também: