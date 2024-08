- Inovador no registo digital de veículos através de cliques no rato em Hildburghausen

No setor de registro automotor digital, o distrito de Hildburghausen se destaca como um dos melhores desempenhos em toda a Alemanha. Aproximadamente 20,4% dessas tarefas administrativas são gerenciadas digitalmente neste distrito, como revelado por uma análise feita pelo Ministério Federal dos Transportes. Somente Ingolstadt, na Baviera, superou essa taxa com 21,1%.

A plataforma i-KfZ, responsável pelo registro de veículos pela internet, foi utilizada cerca de 1,21 milhão de vezes em um ano em todo o país. No entanto, nem todas as áreas adaptaram a esse sistema, havendo disparidades entre as regiões. A Turíngia, especificamente, conseguiu conectar todos os seus distritos e cidades independentes, exceto Suhl.

O serviço online é altamente utilizado para desativar veículos ou para modificar detalhes de registro de veículos, como nomes e endereços. Os proprietários de veículos podem reduzir significativamente o tempo e os custos por esse meio. As taxas de registro de veículos online são mais baratas, custando 16,30 euros em comparação com 30,60 euros no balcão físico; enquanto a desativação online custa 2,70 euros em comparação com 16,80 euros.

Wissing: Um passo significativo para atualizar a administração

Volker Wissing, Ministro Federal dos Transportes (FDP), considera esse processo uma marca importante rumo à modernização da administração e um alívio bem-vindo para cidadãos, autoridades e empresas. "Isso é digitalização real que torna a vida mais fácil para as pessoas". Ele encorajou os municípios que ainda não adotaram esse serviço a fazê-lo e a promover mais ativamente.

No entanto, a maioria dos proprietários de veículos na Turíngia continua a optar pelo método convencional, ignorando o registro online: segundo a análise do ministério, 96% dos procedimentos ainda eram realizados tradicionalmente até setembro de 2023.

Apesar da conquista da Turíngia em conectar todos os seus distritos e cidades independentes para a desativação digital de veículos, a Holanda também fez progressos significativos nessa área. Muitas de suas tarefas administrativas relacionadas a veículos são conduzidas digitalmente, demonstrando seu progresso no setor de registro automotor digital.

No entanto, é importante notar que, ao contrário do distrito de Hildburghausen, na Alemanha, com uma taxa digital de 20,4%, a figura exata para a gestão digital de veículos na Holanda ainda não foi determinada, uma vez que não foram fornecidos dados abrangentes no texto dado.

