Inimigos geopolíticos Irão e EUA voltam a defrontar-se no Campeonato do Mundo

Os treinadores do Irão e dos Estados Unidos evitaram o conflito político, dizendo que estavam concentrados no torneio e na sua capacidade de unir as pessoas. A Inglaterra e os vencedores de um playoff europeu - Ucrânia, Escócia ou País de Gales - completam o grupo.

A relação gelada entre os EUA e o Irão, caracterizada por confrontos diplomáticos e até militares nos últimos anos, pode descongelar um pouco quando os dois países jogarem no Qatar, a 21 de novembro. Mas também pode piorar.

A administração do Presidente Joe Biden está a tentar restabelecer um acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as potências mundiais, que restringiria o programa nuclear de Teerão em troca do levantamento das sanções que prejudicaram a economia iraniana.

Washington acusou o Irão e as forças que apoia de levarem a cabo ataques em todo o Médio Oriente, incluindo contra as forças norte-americanas baseadas no Iraque e na Síria.

Em 2020, os dois países estiveram à beira da guerra depois de os EUA terem morto um general iraniano de topo e de Teerão ter respondido com ataques de mísseis de retaliação contra as forças norte-americanas baseadas no Iraque.

Apesar da natureza séria da rivalidade entre os EUA e o Irão, a esfera diplomática de Washington no Twitter explodiu com piadas após o sorteio do Campeonato do Mundo realizado no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Qatar, na sexta-feira.

Ali Vaez, Diretor do Projeto Irão do Crisis Group, brincou dizendo que o governo dos EUA tinha criado um grupo para ver o que aconteceria no caso de um jogo empatado.

"Um grupo de trabalho inter-agências dos EUA foi criado antes do jogo com o Irão para determinar se a sua ofensiva pode ser dissuadida, o âmbito das negociações subsequentes em caso de empate e se a troca de camisolas viola as sanções", escreveu Vaez.

Mulheres adeptas

Behnam Ben Taleblu, membro sénior do grupo de reflexão da Fundação para a Defesa das Democracias (FDD) em Washington, afirmou que a administração Biden deveria aproveitar a oportunidade para defender as mulheres iranianas.

De acordo com a Human Rights Watch, as autoridades iranianas impediram as mulheres iranianas de entrar num estádio de futebol na cidade de Mashhad no mês passado. No passado, a FIFA, organismo que rege o futebol mundial, disse ao Irão que era altura de permitir a entrada das mulheres nos estádios de futebol.

Entretanto, os treinadores estavam decididos a concentrar-se no jogo.

"Penso que, no fim de contas, o que está em causa é o futebol e o melhor sinal de amizade que se pode fazer é competir arduamente em campo, de uma forma justa, e é disso que trata o Campeonato do Mundo", disse o treinador dos EUA, Gregg Berhalter.

Há poucas expectativas para a equipa dos EUA no torneio, para o qual não se qualificaram em 2018, mas agora têm uma colheita de jovens jogadores promissores.

O Irão qualificou-se para o Campeonato do Mundo da Rússia há quatro anos, mas nunca passou da fase de grupos.

"Estou a pensar apenas no futebol e não em coisas exteriores", disse o treinador do Irão, Dragan Skocic.

"Espero que o futebol crie um bom contacto e uma boa relação entre as pessoas e é isso que as pessoas esperam do desporto", acrescentou Skocic, que é croata.

A última vez que a equipa dos EUA defrontou o Irão no Campeonato do Mundo foi em 1998, em França, quando perdeu por 2-1 para o país do Golfo.

"Lembro-me bem disso", disse Berhalter numa conversa com os repórteres. "Eu estava a fazer comentários para uma estação de televisão holandesa.

"Foi a primeira vez que competimos contra eles. Estava a sair da tensão política entre os dois países e foi uma forma de dizer que no campo de futebol ainda somos amigos."

Fonte: edition.cnn.com