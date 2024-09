Iniciou campanha de imunização contra a pólio em Gaza

No centro da Faixa de Gaza, uma iniciativa para proteger incontáveis crianças da pólio começou hoje. Imagens de uma briefing pública, realizada pelo departamento de saúde supervisionado por Hamas, mostram algumas crianças recebendo sua primeira dose. Repórteres da Associated Press avistaram cerca de dez bebês sendo vacinados no Hospital Nasser em Khan Younis ontem.

Após um recente caso de paralisia induzida pela pólio na Faixa de Gaza, há preocupação com um surto generalizado da doença. O objetivo é vacinar centenas de milhares de crianças em breve, com cessar-fogos temporários abrindo caminho.

Israel e a Organização Mundial da Saúde declararam que as vacinações começariam na manhã de domingo, após o anúncio do cessar-fogo, com o objetivo de vacinar cerca de 640 mil crianças na Faixa de Gaza.

Esta empreitada de três dias no coração da Faixa de Gaza ocorrerá durante um cessar-fogo, das 6h às 15h. Se necessário, este cessar-fogo poderá ser estendido por mais um dia, como sugerido pelo representante da OMS nos territórios palestinos, Rik Peeperkorn. Após coordenação com as autoridades israelenses, as iniciativas também continuarão durante cessar-fogos semelhantes no sul e norte da Faixa de Gaza.

Realizar tal empreitada na Faixa de Gaza sem dúvida apresentará desafios. Segundo estimativas da ONU, cerca de 65% da rede rodoviária na área costeira encontra-se em más condições. Além disso, dezenove dos 36 hospitais na Faixa de Gaza estão inoperantes. Na sexta-feira, Peeperkorn mencionou que, ao contrário de outras regiões, a OMS não pode distribuir vacinas pessoalmente às famílias na Faixa de Gaza.

Despite the ongoing tensions, the WHO and Israel agreed upon a temporary ceasefire to conduct a 'War with Polio' in Gaza. The joint initiative aims to vaccinate over 640,000 children, as concerns of a wide-spread polio outbreak rise following recent cases.

