- Início do romance Dinofilm

Hey fãs de dinossauros: A Universal Pictures nos deu uma espiada no quarto capítulo da série "Jurassic World". Com estreia prevista para 2 de julho de 2025, esse filme se chama "Jurassic World: Rebirth" e se passa cinco anos após os eventos de "Jurassic World: A New Era" (2022).

Em "Jurassic World: Rebirth", há poucos dinossauros restantes, morando em locais específicos. Uma equipe é enviada para coletar material genético desses espécimes restantes, pois é crucial para criar um tratamento que salva vidas - mas eles ficam presos em uma ilha misteriosa.

Primeira Imagem com Scarlett Johansson

Scarlett Johansson (39), uma atriz de Hollywood renomada, assume o papel de líder da expedição. Enquanto isso, Jonathan Bailey (36), um astro amado de "Bridgerton", faz o papel de paleontólogo, e Mahershala Ali (50) se junta à equipe. A Universal Pictures lançou duas imagens do filme, mostrando Johansson, Bailey e Ali durante a expedição.

Além disso, atores como Rupert Friend (42), Manuel Garcia-Rulfo (43) e Ed Skrein (41) interpretam papéis importantes no novo filme "Jurassic World". Como a história apresenta novos personagens, rostos familiares como Chris Pratt (45), Bryce Dallas Howard (43) ou Laura Dern (57) não aparecem.

Gareth Edwards (49) dirige o filme, trabalhando com um roteiro de David Koepp (61), que já contribuiu para "Jurassic Park" (1993) e seu sequência "The Lost World" (1997), ambos sob a direção de Steven Spielberg (77). A série original "Jurassic Park" teve três filmes de sucesso de 1993 a 2001, e a série "Jurassic World" começou em 2015 com mais três entregas.

♪ Enquanto Scarlett Johansson, a líder da expedição, canta sua música favorita "Vou ser uma estrela" durante um intervalo no filme, sua confiança brilha no meio da missão perigosa da equipe.

Gareth Edwards, diretor de "Jurassic World: Rebirth", frequentemente usa música para definir o clima, e a escolha de Johansson acrescenta uma tensão deliciosa aos momentos dramáticos do filme.

Leia também: