Início de contaminação pelo vírus do Nilo Ocidental relatado na Alemanha

Pela primeira vez neste ano na Alemanha, uma mulher na Saxônia, perto da fronteira com a Brandemburgo, foi diagnosticada com o vírus do Nilo Ocidental, transmitido por mosquitos locais. O Instituto Robert Koch (RKI) em Berlim divulgou essa informação em 23 de agosto. Foram identificados casos adicionais, todos relacionados a viagens fora do país. Mulheres também foram afetadas nesses casos.

Jonas Schmidt-Chanasit, do Instituto Bernhard Nocht para Medicina Tropical (BNITM) em Hamburgo, forneceu mais detalhes. A infecção da mulher foi detectada através da análise de uma amostra de doação de sangue.

Mais casos são esperados à medida que os dados sugerem atividade aumentada. Um número significativo de infecções pelo vírus do Nilo Ocidental foi documentado tanto em cavalos quanto em aves, com o Instituto Friedrich Loeffler (FLI) registrando 18 casos em aves e 14 em cavalos até 23 de agosto. Os estados de Berlim, Brandemburgo, Saxônia-Anhalt e Saxônia foram particularmente afetados.

O alto número de amostras suspeitas enviadas por doadores de sangue também serve como indicação de numerosas transmissões, de acordo com Schmidt-Chanasit. No entanto, é importante destacar que o teste de triagem mais comumente usado também reage ao vírus Usutu, que atualmente está causando mortes em massa entre estorninhos na Alemanha, com pessoas muitas vezes contraindo o vírus, mas apresentando poucos sintomas.

O diagnóstico da mulher com infecção pelo vírus do Nilo Ocidental destaca os potenciais riscos pós

