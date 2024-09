Início das primeiras expulsões ao abrigo do acordo de deportação de Ancara

A Alemanha está a executar expulsões organizadas de nacionais turcos, segundo fontes da dpa. Inicialmente, cerca de 200 pessoas estão planejadas para serem devolvidas ao seu país de origem, realizadas gradualmente em voos agendados. As administrações regionais estão contribuindo para o processo, obtendo os documentos necessários.

A Ministra do Interior federal, Nancy Faeser, confirmou a deportação contínua de migrantes ilegais para a Turquia durante uma entrevista. Ela expressou satisfação com as repatriações aceleradas e mais eficazes, afirmando que a Turquia está aceitando rapidamente seus cidadãos não autorizados da Alemanha a um ritmo mais rápido. Faeser caracterizou isso como uma melhoria significativa e uma etapa adicional para limitar a migração ilegal.

As deportações em massa para a Turquia, ao contrário dos acordos anteriores com nações como Uzbequistão ou Quênia, agora são possíveis. O fluxo de solicitantes de asilo da Turquia vinha aumentando nos anos anteriores. No entanto, a relocação de indivíduos para esse país parceiro estratégico é uma questão sensível politicamente devido ao seu papel geopolítico significativo.

Círculos diplomáticos alemães haviam afirmado anteriormente que a Turquia estava dificultando o retorno de turcos deportáveis na Alemanha devido a preocupações legais. O governo alemão relatou que cerca de 1.300 cidadãos turcos foram deportados em 2023, após uma pergunta da AfD. Até o final de abril de 2024, cerca de 14.500 nacionais turcos na Alemanha eram esperados para estar sujeitos à expulsão, revelou a Autoridade Federal para Migração e Refugiados.

Pro Asyl: Muitos solicitantes de asilo são curdos

Permanece incerto se o acordo inclui incentivos para Ancara. A Turquia vem há muito tempo defendendo a facilitação de vistos para seus cidadãos, que frequentemente reclamam de rejeições arbitrárias. Além disso, tem sido afirmado que os tempos de espera para vistos são intencionalmente prolongados.

Ao mesmo tempo, maiores números de vistos foram concedidos a indivíduos da China do que de qualquer outro país entre 2018-2023. Nos primeiros cinco meses deste ano, a Alemanha emitiu aproximadamente 16.000 vistos nacionais para candidatos turcos. Essa figura foi pouco mais da metade da quantidade emitida no mesmo período de 2019.

A Turquia ocupa o terceiro lugar na lista dos países de origem primários de solicitantes de asilo. Nos primeiros oito meses do ano em curso, 21.590 cidadãos turcos solicitaram asilo na Alemanha, segundo estimativas de especialistas. Especialistas atribuem esse aumento nos solicitantes de asilo turcos às consequências do terremoto catastrófico de 2023. Na Alemanha, os turcos têm uma taxa de reconhecimento de 13%, de acordo com o "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

Recentes eleições intensificaram a pressão sobre o governo de coalizão para aumentar o número de deportações. O Chanceler Olaf Scholz prometeu sua intenção de realizar deportações em massa. A organização de direitos dos refugiados Pro Asyl criticou essa estratégia, rotulando um acordo de repatriação entre o Chanceler e o Presidente turco como "irresponsável". O governo turco enfrenta críticas devido à sua violação de direitos humanos e ao tratamento severo de oponentes políticos. De acordo com a Pro Asyl, a maioria dos solicitantes de asilo turcos na Alemanha são curdos.

Os esforços aumentados do governo alemão em deportar nacionais turcos, mencionados pela Ministra do Interior federal, Nancy Faeser, envolvem retornos à Turquia, um país parceiro estrategicamente importante com papéis geopolíticos sensíveis. Apesar das preocupações anteriores sobre a cooperação da Turquia nas deportações, o número de cidadãos turcos deportados aumentou significativamente nos últimos anos.

