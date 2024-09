- Início da escola em MV: Ensino aprimorado de alemão e matemática para alunos do ensino fundamental

Após um recesso escolar de seis semanas, um número surpreendente de 164.200 estudantes em Mecklenburg-Vorpommern iniciaram o novo ano letivo em uma segunda-feira. Entre eles, havia 14.500 alunos do primeiro ano que comemoraram sua introdução à escola em um sábado. Para esses novatos, a viagem diária para a escola é uma experiência nova. A Ministra da Educação, Simone Oldenburg (do Partido da Esquerda), pediu a todos os usuários da estrada que exercitassem uma maior cautela.

Forças da lei iniciam medidas de segurança para rotas escolares

A polícia estadual declarou sua intenção de priorizar a segurança nas rotas escolares e as regras de ultrapassagem em setembro. Com inspeções direcionadas, especialmente perto das escolas ou paradas de ônibus, eles pretendem aumentar a conscientização sobre a segurança no trânsito. Os pais dos alunos do primeiro ano são incentivados a ensinar a seus filhos a importância do comportamento seguro e responsável no trânsito, de acordo com um comunicado.

A viagem para a escola representa um maior risco de acidentes para muitos filhos. A inexperiência muitas vezes torna difícil para eles compreenderem plenamente os perigos da estrada e reagirem de forma imprevisível. Portanto, os motoristas devem exercer uma vigilância e cortesia adicionais, enfatizou a polícia. "Todos podemos colaborar para garantir que nossas crianças cheguem à escola e voltem para casa sem ferimentos", eles destacaram.

De acordo com o Ministério do Interior em Schwerin, cerca de 420 crianças com idades entre 6 e 14 anos sofreram ferimentos em acidentes de trânsito em Mecklenburg-Vorpommern em 2023, com cerca de 70 desses incidentes ocorrendo no caminho para ou da escola.

Inovações educacionais

A Ministra Oldenburg destacou algumas novas abordagens educacionais. A partir do ano letivo 2024/2025, um programa de leitura será implementado em todas as séries do ensino fundamental, dedicando 20 minutos diários para a prática de leitura. Em resposta a deficiências aparentes, os alunos do ensino fundamental das séries 3 e 4 agora terão uma hora adicional de alemão e uma hora adicional de matemática por semana.

O programa Startchancen ajudará especificamente os alunos desfavorecidos. Oldenburg mencionou que 72 escolas em 70 locais se beneficiam desse programa federal-estadual, recebendo €17 milhões anualmente em fundos federais. O treinamento de primeiros socorros e a orientação profissional também serão reforçados. No mesmo dia, cerca de 36.400 estudantes em escolas vocacionais públicas e privadas iniciaram seu novo ano de treinamento.

Aulas em novas estruturas escolares

A Ministra Oldenburg também enfatizou que o estado e os municípios continuam sua campanha de construção de escolas. Mais de 40 projetos de construção de escolas com investimentos totais de cerca de €200 milhões foram concluídos ou estão prestes a ser concluídos neste ano, e outros 24 estão em andamento.

Foram investidos €22,5 milhões na construção da Europaschule em Hagenow (distrito de Ludwigslust-Parchim), mais de €9 milhões na expansão da Escola Regional "Robert Koch" em Grimmen (distrito de Vorpommern-Rügen). A construção da Escola Regional "Käthe Kollwitz" em Bützow (distrito de Rostock) custou €30 milhões. De 2024 a 2027, serão investidos mais €400 milhões em novas construções e reformas escolares, €100 milhões pelo estado e €300 milhões pelos municípios.

A escassez de professores continua sendo um desafio em muitas áreas. De acordo com a União da Educação e Ciência (GEW), o mercado de trabalho de professores em MV continua sendo competitivo. Recentemente, o presidente da GEW no estado, Nico Leschinski, destacou o fato de que ainda há mais de 370 vagas de professor e 65 posições de liderança a serem preenchidas.

O trânsito pesado durante os horários de pico da escola pode agravar o risco de acidentes para os inexperientes alunos do primeiro ano. Portanto, é crucial que os motoristas sejam especialmente cuidadosos e sigam todas as regras de trânsito perto das escolas.

Além disso, os pesados investimentos em novas estruturas escolares, como a Europaschule em Hagenow, visam proporcionar um ambiente de aprendizado mais seguro e adequado para esses jovens estudantes.

