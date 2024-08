- Iniciativa para melhorar as competências digitais entre os refugiados

Um projeto na Universidade de Mainz visa aprimorar as habilidades digitais de refugiados e auxiliar seu retorno ao mercado de trabalho. Isso será alcançado por meio de uma mistura de aulas presenciais em centros de refugiados em Speyer, Kusel, Trier, Hermeskeil, Bitburg e Hahn, bem como de cursos online.

A Ministra da Integração, Katharina Binz (Verdes), afirmou durante o lançamento oficial do projeto, "DigiKosMos", que nem todas as pessoas nos centros de refugiados iniciais seriam residentes de longo prazo. No entanto, ela enfatizou a importância de oferecer ajuda àqueles sem um plano de longo prazo, especialmente considerando a controvérsia atual sobre deportações e expulsões.

O projeto durará até meados de 2027, com um orçamento total de 2,15 milhões de euros. A maior parte do financiamento vem do Fundo Europeu de Asilo, Integração e Migração (AMIF), com mais 215.000 euros do estado. A Universidade de Mainz tem experiência prévia com programas de treinamento para a audiência pretendida em Speyer desde abril de 2022, por meio de um projeto precursor.

Christiane Luxem, Vice-Presidente da autoridade ADD, revelou que os comentários sobre essas primeiras aulas foram majoritariamente positivos. Foram organizados cerca de 20 cursos presenciais e um workshop de smartphones, com um total de 645 migrantes de 27 países participando, e os cursos sempre estavam lotados.

As aulas cobrem assuntos como o uso de um PC, gerenciamento de arquivos, navegação na web, pesquisa online, correspondência por e-mail, geração de conteúdo digital, criação de uma persona digital, segurança de dados e decifrar notícias falsas. O projeto agora se estenderá a outros centros de refugiados e ajustará sua oferta para melhor preparar as pessoas para um retorno concreto ao mercado de trabalho - seja na Alemanha, seu país de origem ou em outro lugar. O objetivo é influenciar 2.800 pessoas ao longo do período de três anos.

O projeto, voltado para aprimorar as habilidades digitais de refugiados, contribuirá significativamente para suas oportunidades de emprego. Com o projeto se estendendo a outros centros de refugiados, visa auxiliar refugiados a retornarem ao mercado de trabalho.

