Iniciativa de Imunização contra a Pólio em Gaza

Devido à pressão da Organização Mundial da Saúde (OMS), Israel recentemente concordou com "pausas compassivas" no conflito de Gaza para vacinar mais de 640.000 crianças contra a pólio. Este foi o primeiro caso de pólio em um recém-nascido na Faixa de Gaza em um quarto de século. Para prevenir a propagação do vírus altamente infeccioso, as imunizações estão sendo iniciais no centro da Faixa de Gaza, com campanhas adicionais de imunização de três dias planejadas no sul e no norte da região costeira.

No domingo, pais palestinos acompanharam seus filhos aos centros de vacinação no centro da Faixa de Gaza, onde receberam sua primeira dose. A segunda dose da vacina oral deve ser administrada quatro semanas após a primeira. Crianças com idade entre um dia e dez anos estão sendo vacinadas.

Enquanto isso, duas pessoas morreram em um ataque aéreo israelense em Gaza City no domingo, de acordo com as autoridades controladas pelo radical islâmico Hamas. Um correspondente da AFP também relatou fogo de artilharia. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou explicitamente que Israel não está preparado para um "cessar-fogo geral", mas apenas para pausas temporárias e pontuais nas hostilidades para permitir vacinações.

O conflito na Faixa de Gaza começou com o ataque significativo do radical islâmico Hamas e outros grupos palestinos armados em locais no sul de Israel em 7 de outubro. De acordo com os relatórios israelenses, os islamitas mataram 1.205 pessoas e sequestraram 251 reféns na Faixa de Gaza durante o ataque brutal. No sábado, o exército israelense descobriu os corpos de seis reféns em um túnel no sul do território palestino.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel vem conduzindo operações militares significativas na Faixa de Gaza há quase onze meses. De acordo com as autoridades de saúde do Hamas, que não podem ser verificadas independentemente, mais de 40.700 pessoas foram mortas desde então. Mediadores internacionais, incluindo os EUA, Egito e Qatar, vêm trabalhando incansavelmente há meses para negociar um cessar-fogo e a libertação de reféns - infelizmente sem sucesso até agora.

A situação também deteriorou-se na Cisjordânia ocupada por Israel desde o início do conflito de Gaza. Em um ataque a tiros perto do posto de controle de Tarkumija a noroeste de Hebron no domingo, três oficiais da polícia israelense foram assassinados. O serviço de resgate israelense relatou que os mortos eram dois homens e uma mulher. Os médicos encontraram um veículo com buracos de bala no local do ataque. O exército israelense afirmou que vários suspeitos podem ter participado do ataque e que eles estão sendo procurados.

Na quarta-feira, o exército israelense iniciou uma operação em grande escala na Cisjordânia e falou de ações contra o terrorismo. Nas buscas e ataques aéreos até agora, pelo menos 22 palestinos foram mortos, a maioria deles combatentes do Hamas e outros grupos palestinos armados.

Desde sexta-feira, os combates têm se concentrado principalmente em Jenin, que há muito tempo é conhecida como um reduto de palestinos armados. No domingo, ainda era possível ouvir combates na cidade, e buldozers israelenses estavam destruindo ruas no centro da cidade.

A campanha de vacinação contra a pólio está ocorrendo no centro da Faixa de Gaza, que faz parte do Território Palestino. Apesar do conflito em andamento, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu concordou com pausas temporárias nas hostilidades para permitir essas vacinações.

Leia também: