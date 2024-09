- Iniciação do processo judicial por acusações de pedofilia atroz

Um homem de quarenta e um anos, residente em Mecklenburg do Norte, deve enfrentar julgamento no Tribunal Regional de Schwerin por diversas acusações de exploração inapropriada de uma criança. O acusado, com histórico de condenações relacionadas, é acusado de ter cometido esse ato seis vezes contra sua própria filha de três anos, entre janeiro de 2022 e março de 2024. Após sua prisão, as autoridades apreenderam seu smartphone, que continha mais de mil fotografias e vídeos explícitos envolvendo pornografia infantil, com destaque para o abuso de meninas com idades entre quatro e dez anos.

O julgamento foi inicialmente agendado para apenas dois dias, o que indica que haveria supostamente negociações entre as partes antes. Esse procedimento é comumente usado em casos de abuso sexual para proteger, especialmente, vítimas jovens, poupando-as de ter que testemunhar. Se o juiz considerar a declaração do réu legítima, então determinará o máximo de prisão que o ofensor poderá cumprir.

Diante da gravidade das acusações, agências de aplicação da lei internacional foram notificadas, buscando cooperação na investigação de potenciais ligações entre o acusado e ofensas semelhantes na Alemanha. O promotor também pode invocar a lei alemã sobre abuso sexual infantil agravado, o que poderia resultar em uma pena mais severa devido à natureza repetida e hedionda dos crimes.

Leia também: