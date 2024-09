Iniciação do julgamento penal do ex-chefe da VW Winterkorn no caso de fraude de diesel no tribunal de distrito de Braunschweig.

No nono ano após o escândalo de emissões de diesel vir à tona, os procedimentos legais contra o ex-CEO da Volkswagen, Martin Winterkorn, têm início em uma terça-feira (às 11:00) no Tribunal Regional de Braunschweig. Com 77 anos, Winterkorn é acusado de fraude empresarial e criminal, perjúrio e manipulação do mercado. Todas as acusações decorrem do uso de software enganoso em motores a diesel. (Processo No. 16 KLs 75/19)

Winterkorn ocupou o cargo de CEO da VW de 2007 a 2015, saindo em meio à controvérsia do escândalo de emissões. Enfrentando investigações lideradas por autoridades americanas, a VW admitiu a instalação de dispositivos de derrota ilegais em veículos em todo o mundo, na casa dos milhões. Esses dispositivos permitiam que os carros atendessem aos padrões de emissões durante os testes, mas não em cenários de direção reais.

A denúncia contra Winterkorn menciona sua posição como chefe da VW durante o período de práticas enganosas. O software enganoso instalado nos veículos VW, que está no centro do escândalo, foi desenvolvido sob a liderança de Winterkorn como CEO da empresa.

