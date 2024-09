- Iniciação de um regime de facilitação da aquisição de habitações antigas

Famílias com filhos pequenos e renda modesta podem comemorar, pois a iniciativa " Jovem Compra Velho" está prestes a começar na terça-feira, de acordo com um representante do Ministério da Habitação de Berlim. Este programa oferece assistência financeira a famílias elegíveis. O financiamento é fornecido sob a forma de empréstimos com juros baixos pelo KfW Bank, uma instituição estatal. Um total de 350 milhões de euros foi reservado para este fim em 2023.

A pegadinha? A propriedade em questão deve já ter um certificado de desempenho energético, classificando-a como F, G ou H - categorias que indicam alto consumo de energia em comparação com moradias contemporâneas. Incrivelmente, aproximadamente 45% dos edifícios residenciais da Alemanha caem nestas categorias, de acordo com o ministério. Com algumas renovações, esta ineficiência energética pode ser corrigida em um curto prazo.

Além disso, outros subsídios governamentais, como aqueles para a substituição de sistemas de aquecimento, podem ser utilizados para este fim.

A iniciativa " Jovem Compra Velho" visa especificamente famílias para projetos de construção, fornecendo ajuda financeira para renovar propriedades com alto consumo de energia. Apesar da maioria dos edifícios residenciais da Alemanha cair em categorias de baixa eficiência energética, a construção de casas que atendam aos padrões energéticos modernos pode reduzir significativamente seu consumo de energia.

