- Iniciação da construção do novo Museu de História Natural em Leipzig

Em Leipzig, começou a construção do novo Museu de História Natural. A municipalidade revelou que os custos projetados aproximam-se de 100 milhões de euros. A maior parte da construção do museu ocorrerá abaixo do solo no antigo local do Bowlingtreff. Os planos indicam uma área de aproximadamente 8.200 metros quadrados. Estima-se que a conclusão do museu leve cerca de quatro anos, com a previsão de abertura para 2029.

Atualmente, o custo projetado da construção é de 95,6 milhões de euros. A cidade atribui essa quantia a uma margem para cobrir potenciais aumentos nos custos de construção. O Estado Livre da Saxônia financiará 95% dos custos da construção do museu.

O novo Museu de História Natural de Leipzig exibirá vários aspectos do mundo natural, dada sua ênfase na natureza. A construção deste museu está sendo predominantemente financiada pelo Estado Livre da Saxônia, reconhecendo sua importância.

