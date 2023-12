Inglaterra vence a Ucrânia e chega às meias-finais do Euro pela primeira vez em 25 anos

Esta foi a terceira vez que a Inglaterra venceu um jogo a eliminar no Euro, mas os golos no início de cada parte ajudaram a acalmar qualquer potencial nervosismo.

Harry Kane rematou para casa o passe de Raheem Sterling aos quatro minutos para colocar a Inglaterra no seu caminho.

Sterling tem sido indiscutivelmente o melhor jogador da Inglaterra durante o Euro 2020 e, com Jadon Sancho a começar o seu primeiro jogo do torneio, a Ucrânia teve dificuldades em lidar com a velocidade e a invenção da equipa de Gareth Southgate.

A Inglaterra não sofreu qualquer golo em cinco jogos durante o Euro 2020, com a melhor oportunidade da Ucrânia a recair sobre Roman Yaremchuk, cujo remate na primeira parte foi afastado por Jordan Pickford.

No início da segunda parte, Harry Maguire rematou de livre para o guarda-redes ucraniano Heorhiy Bushchan para fazer o 2-0.

Pouco depois, Kane marcou de cabeça o terceiro golo da Inglaterra, com Shaw a dar novamente a assistência.

Os dois golos marcados nos primeiros cinco minutos da segunda parte colocaram a Inglaterra no controlo total da partida.

Bushchan defendeu brilhantemente o voleio de Kane para negar o hat-trick ao capitão da Inglaterra, mas, no escanteio resultante, Jordan Henderson marcou com outra cabeçada. Foi o primeiro golo de Henderson pela Inglaterra.

Enquanto o tempo passava, os adeptos ingleses cantavam "football is coming home", o refrão de "Three Lions", o hino adotado pelos adeptos da equipa.

Há três anos, a Inglaterra chegou às meias-finais do Campeonato do Mundo, mas foi derrotada por 2-1 pela Croácia - apesar de ter assumido a liderança - e, em 2019, perdeu por 3-1 para a Holanda no torneio da Liga das Nações da UEFA. A última vez que a Inglaterra chegou à final de um grande torneio internacional foi em 1966.

"Suponho que ainda está a afundar-se no facto de ser outra semifinal - três em três anos", disse Southgate à BBC.

"Queremos dar dois passos adiante. Sei o que se vai passar em casa. É bom ver toda a gente num sábado à noite, de cerveja na mão. Eles devem divertir-se. Foi um ano longo para toda a gente. Estou contente por os dois espectáculos terem trazido tanta felicidade às pessoas.

"Os jogadores foram fantásticos", acrescentou Southgate. "Jogar tão bem como jogaram num jogo com tantas condicionantes foi impressionante. O espírito do grupo é fenomenal."

A Inglaterra defronta agora a Dinamarca, que derrotou a República Checa no sábado, e a equipa de Southgate terá a vantagem de jogar em casa, uma vez que a semifinal de quarta-feira terá lugar no Estádio de Wembley, em Londres.

Wembley acolhe as meias-finais e a final

Aparentemente em baixo depois de ter perdido os seus dois primeiros jogos no Euro 2020, a Dinamarca venceu o terceiro jogo consecutivo para chegar às meias-finais depois de levar a melhor sobre os checos na capital do Azerbaijão, Baku.

O cabeceamento de Thomas Delaney e o voleio de Kasper Dolberg na primeira parte colocaram a Dinamarca no controlo dos quartos de final de sábado.

Os checos eram uma equipa diferente após o intervalo e a finalização inteligente de Patrik Schick - o seu quinto golo no Euro 2020 - garantiu que a Dinamarca tivesse de trabalhar para a sua vitória por 2-1.

Depois do colapso chocante de Christian Eriksen e da reação emotiva dos seus companheiros de equipa, a Dinamarca proporcionou a história mais feliz do Euro 2020 ao qualificar-se para a fase a eliminar.

A qualificação parecia improvável após as derrotas para a Finlândia e a Bélgica nos dois primeiros jogos da fase de grupos, mas a goleada de 4-1 sobre a Rússia e a derrota da Finlândia por 2-0 para a Bélgica garantiram o seu lugar nos oitavos de final.

Os dinamarqueses conseguiram então uma impressionante vitória por 4-0 contra o País de Gales, anunciando a sua chegada à fase final do Euro 2020.

Os jogadores dinamarqueses falaram do impacto emocional que o regresso para terminar o jogo após o colapso de Eriksen na mesma tarde teve sobre eles, com vários membros da equipa a criticarem a UEFA por não os ter autorizado a disputar o jogo no dia seguinte.

Dada a notável força mental deste grupo, os adeptos dinamarqueses talvez já se tenham permitido começar a sonhar com uma repetição do Euro 92, quando a seleção nacional garantiu o seu único grande troféu internacional até à data.

Itália e Espanha defrontam-se na outra meia-final, na terça-feira, que também será disputada em Wembley.

A final do Euro 2020 será disputada a 11 de julho, também em Wembley.

