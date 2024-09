Informações relativas ao processo eleitoral em Brandeburgo

Eleições Upcoming no Brandenburg, Alemanha: Em 22 de setembro, cerca de 2,1 milhões de eleitores no estado de Brandenburg decidirão o cenário político da capital do estado, Potsdam. A ascensão do BSW e AfD persistirá?

Após as eleições em Saxônia e Turíngia, Brandenburg agora testemunha sua terceira eleição estadual no outono de 2024. Esta eleição não é apenas sobre preencher o corpo legislativo em Potsdam ou determinar futuras maiorias no segundo estado mais populoso do leste da Alemanha, mas também servirá como um teste político, apenas um ano antes das eleições federais.

As últimas pesquisas em Brandenburg indicam ganhos significativos para a recém-formada aliança, a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht. O Alternativa para Alemanha (AfD) pode emergir como o partido mais poderoso no estado, como ocorreu em Turíngia.

Lembre-se: as infografias de eleições são baseadas nos dados mais recentes de pesquisas disponíveis e serão atualizadas continuamente até o dia da eleição.

Atualmente, o Partido Social Democrata (SPD), que ocupa o cargo de Ministro-Presidente em Brandenburg com Dietmar Woidke, é projetado para receber cerca de 26% dos votos nas últimas pesquisas, ficando em segundo lugar atrás da AfD. A União Democrata-Cristã (CDU) espera receber entre 15-18% dos votos.

De acordo com os pesquisadores, os Verdes e o Partido da Esquerda devem sofrer perdas em Brandenburg. Os Verdes foram pesquisados em torno de 5% durante o verão e podem ter dificuldades para garantir a entrada no parlamento estadual ou mesmo um mandato direto. Após a divisão do BSW, o Partido da Esquerda é projetado para sofrer grandes perdas, caindo abaixo da faixa de 5% em algumas pesquisas. O Movimento Cidadão Unido de Brandenburg (BVB) e os Eleitores Livres (FW) também são pouco prováveis de garantir assentos no parlamento estadual. O Partido Democrata Liberal (FDP) tem um papel menor em Brandenburg.

Os resultados das pesquisas atuais apenas fornecem uma imagem instantânea. Muito pode mudar na opinião pública e entre os eleitores até o dia da eleição. O Ministro-Presidente de Brandenburg, Woidke, e o Chanceler Federal Olaf Scholz expressaram sua confiança na vitória do SPD nas eleições estaduais de 22 de setembro.

Woidke observou que, em 2019, a AfD também liderava nas pesquisas, mas o SPD ainda emergiu como o partido mais forte. O líder do SPD, Scholz, está apoiando seu colega de partido na campanha eleitoral estadual a distância, sem aparições conjuntas. No entanto, Scholz expressou sua confiança em Woidke e nas chances do SPD: "Estou certo de que o povo de Brandenburg concederá a ele um novo mandato e votará no SPD como o partido mais forte." O distrito eleitoral federal de Scholz também está localizado em Brandenburg.

As futuras proporções da maioria no parlamento estadual de Potsdam serão determinadas no dia da eleição, com a participação dos eleitores esperada para ter um impacto substancial. Na última eleição estadual, cinco anos atrás, 61,3% dos eleitores aptos depositaram seus votos.

Isso foi significativamente maior do que o ponto baixo anterior de 47,9% em 2014 e, no geral, a terceira taxa de participação mais alta em todas as eleições estaduais anteriores em Brandenburg desde 1990. A vontade de votar em 22 de setembro pode influenciar significativamente o resultado da eleição: uma participação de 61,3% traduz-se nos não-votantes - se fossem uma partido separado - se tornariam a maior fração no parlamento estadual com 38,7%.

Até agora, Woidke - apenas o terceiro Ministro-Presidente em Brandenburg desde a reunificação - lidera um governo de coalizão vermelho-preto-verde com a CDU e os Verdes desde 2019. De acordo com os resultados das últimas pesquisas, essa coalizão seria suficiente para uma continuação.

Uma nova aliança de dois partidos provavelmente lutaria: o SPD não alcançaria uma maioria com uma coalizão vermelho-preta ou vermelho-verde, de acordo com as pesquisas. Mesmo uma coalizão hipotética com o novo BSW não garante uma base estável em Brandenburg. Para uma formação de governo bem-sucedida, o SPD teria que entrar em pelo menos uma coalizão de três partidos.

A AfD, apesar de ter boas chances de se tornar a maior fração no parlamento estadual, provavelmente ficará sem potenciais parceiros: o partido, considerado claramente de extrema-direita em Brandenburg, poderia fornecer o maior número de MPs, mas ainda estaria longe de qualquer esperança de poder governamental.

No caso de uma vitória da AfD, Woidke já anunciou sua renúncia antecipadamente e já confirmou isso várias vezes. "Se a AfD ficar em primeiro lugar, eu não posso continuar como Ministro-Presidente", disse Woidke, por exemplo, em uma entrevista com o "Tagesspiegel". "É claro que eu então tiraria as consequências." Seu objetivo eleitoral claro é derrotar a AfD nas eleições de 22 de setembro.

O que aconteceria sem Woidke ainda é incerto. Woidke também exclui negociações de coalizão com o BSW - desde que o líder do partido BSW, Sahra Wagenknecht, esteja diretamente envolvido. "O BSW é uma caixa-preta", disse Woidke. "Teremos que esperar e ver se ele estaria disposto a conversar, se uma cooperação seria possível ou não."

Muito em Brandenburg também depende do desempenho dos Verdes, da Esquerda e dos Eleitores Livres nas urnas. Para ele, é "inimaginável", disse Woidke, que "as coisas em Brandenburg seguiriam o caminho que atualmente é discutido em Saxônia e Turíngia, com a Sra. Wagenknecht querendo gerenciar os assuntos do estado como uma mulher forte a partir do Sarre".

A força das facções na legislatura estadual depende das proporções de votos válidos em segundo lugar. "A representação individual começa com os representantes eleitos diretamente por meio de mandatos de circunscrição e prossegue com a colocação de representantes de cada lista partidária do estado", esclarece o comissário eleitoral do estado. Devido às ajustes e mandatos excedentes, o número de legisladores pode aumentar potencialmente para um máximo de 110.

O número típico de assentos na legislatura estadual de Potsdam é 88. Quarenta e quatro desses assentos são obtidos por meio de mandatos diretos de eleições majoritárias nas 44 circunscrições. Os 44 assentos restantes são preenchidos a partir das listas partidárias, com base nos resultados da eleição proporcional.

No cédula, além dos nomes dos candidatos das circunscrições, são exibidas um total de 14 listas estaduais dos partidos políticos, associações e associações de listas permitidas. Durante a eleição estadual, cada eleitor tem a oportunidade de fazer um total de dois cruzamentos. A prática de fazer dois votos é conhecida: ao cruzar dois votos, realiza-se um primeiro voto para a eleição de um candidato na circunscrição (mandato direto) e um segundo voto para a eleição de uma lista de partido ou associação política (mandato de lista).

Os residentes do estado com cidadania alemã e residência permanente em Brandenburg com 16 anos ou mais são elegíveis para votar. O número de eleitores pela primeira vez nas eleições estaduais é aproximado de 100.000.

Na legislatura estadual anterior, o SPD liderou com 25 membros, seguido pelo AfD com 23 e a CDU com 15. Alliance 90/The Greens e The Left tinham cada um 10 representantes. A coalizão "BVB / Free Voters" forneceu 5 titulares de mandato. Até agora, a legislatura estadual consistiu em seis partidos políticos.

Após as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, as eleições para o Landtag de Brandenburg estão previstas para ocorrer no outono de 2024, servindo como um precursor à eleição federal no ano seguinte. As pesquisas atuais indicam um possível aumento para a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, e um forte desempenho pelo Alternativa para a Alemanha (AfD), que poderia torná-los o partido mais poderoso em Brandenburg, semelhante à sua posição na Turíngia.

Leia também: