Informações relativas ao processo eleitoral e aos resultados eleitorais na Áustria

Um resultado claro está se desenrolando na Áustria: O conservador "Partido Popular Austríaco" (ÖVP) enfrenta uma significativa redução da maioria no parlamento durante as eleições para o Conselho Nacional. O partido de direita populista "Partido da Liberdade da Áustria" (FPÖ) lidera triunfalmente na noite das eleições.

De acordo com as projeções da noite, o FPÖ está projetado para garantir 28,8 por cento, tornando-se a nova força dominante com seu candidato principal Herbert Kickl. Isso marca a primeira vez na história da República dos Alpes que um partido de direita emerge vitorioso em eleições para o Conselho Nacional. Os resultados preliminares após o fechamento das urnas mostraram os populistas de direita comandando temporariamente mais de 29 por cento dos votos. Um resultado oficial contado é esperado por volta das 11:00 PM.

O ÖVP cai para o segundo lugar com uma expectativa de 26,3 por cento, segundo a reportagem da emissora pública austríaca ORF. Os social-democratas austríacos (SPÖ) caem para o terceiro lugar com pequenas perdas e devem aceitar seu pior resultado em eleições para o Conselho Nacional com 21,1 por cento. Apesar de uma diferença de 0,1 ponto percentual, o SPÖ fica apenas ligeiramente abaixo do nível de 2019.

O partido liberal NEOS fará seu caminho para o Conselho Nacional com 9,2 por cento, ultrapassando os Verdes (8,3 por cento). Os Verdes austríacos, que participaram anteriormente do governo como parte de uma coalizão com o ÖVP, sofrem uma queda de 5,6 pontos percentuais em comparação com a eleição anterior, e o ÖVP sofre uma queda de 11,2 pontos percentuais. Como resultado, o ÖVP e os Verdes devem aceitar as maiores perdas de todos os partidos em comparação com a eleição anterior.

A dinâmica do poder político na República dos Alpes mudou dramaticamente como resultado dessas eleições. A Áustria está transitando para a direita, com quase 30 por cento para o FPÖ. A atual coalizão governante de conservadores e Verdes liderada pelo Chanceler Karl Nehammer não pode sobreviver às eleições em sua forma atual. A participação do eleitorado, de acordo com as estatísticas atuais, é de aproximadamente 78,0 por cento.

A identidade do partido que fornecerá o próximo chanceler permanece incerta. De acordo com as projeções da noite das eleições, não apenas o FPÖ e o ÖVP juntos, mas também o ÖVP e o SPÖ poderiam ter uma maioria no Conselho Nacional, embora fosse extremamente estreita. Com a adição de um terceiro parceiro de coalizão, os conservadores e os social-democratas teriam uma base sólida para formar um governo. Uma coalizão com os liberais ou os Verdes é uma possibilidade.

O ÖVP, que até agora serviu como fornecedor do chanceler austríaco através de Karl Nehammer, não tem intenção de colaborar com o vencedor das eleições Herbert Kickl do FPÖ de direita em um governo sob quaisquer circunstâncias. "Isso permaneceu o caso ontem, isso permanece o caso hoje e continuará sendo o caso amanhã", afirmou o secretário-geral do ÖVP, Christian Stocker, em uma reação inicial.

O FPÖ teve envolvimento no governo austríaco como parceiro júnior no passado, mas se as projeções se confirmarem e os populistas de direita se tornarem a força mais forte no Conselho Nacional austríaco, permanece incerto se o líder do partido Kickl terá sucesso em formar uma maioria estável. Por exemplo, o Chanceler e líder do ÖVP Nehammer reiteradamente rejeitou a cooperação com Kickl como chefe de governo.

Kickl assumiu a liderança do FPÖ após o escândalo de corrupção "Ibiza gate" em 2021. Por meio de teorias da conspiração sobre medidas de proteção contra a corona, slogans hostis contra imigrantes e críticas duras à assistência da Áustria à Ucrânia em resposta à agressão russa, ele ganhou apoio para o FPÖ.

Kickl fez manchetes durante a campanha eleitoral com ousadas quebras de tabus. Ele listou "remigração" como um de seus objetivos políticos, envolvendo a expulsão de cidadãos austríacos com raízes não europeias consideradas insufficientemente integradas.

O líder do FPÖ Herbert Kickl reafirmou as reivindicações do partido para o governo. "Estamos preparados para liderar um governo", afirmou Kickl na noite das eleições dos candidatos principais dos maiores partidos na televisão austríaca. O FPÖ está aberto a parcerias em todas as direções, enfatizou Kickl.

Além do campo de direita, os liberais austríacos também demonstraram ganhos nas pesquisas. O partido "A Nova Áustria" (NEOS) - que representa "Liberdade, Progresso e Justiça" na Áustria - está posicionado para se tornar a nova quarta força política mais forte do país à frente dos Verdes.

O partido BIER e o KPO também exibiram aumentos. No entanto, o partido BIER, o KPO e outros partidos menores falharam em entrar no parlamento. Os pesquisadores viram as maiores oportunidades de entrada no parlamento antes das eleições para o Partido Comunista da Áustria (KPO) e o relativamente jovem "partido BIER" (BPO). Em particular, o BPO, que começou como uma piada e partido satírico, desfrutou de excelentes perspectivas de ultrapassar a barreira de quatro por cento na Áustria.

Enquanto isso, outros pequenos partidos austríacos, incluindo a "Lista de Madeleine Petrovic" (LMP), enfrentaram desafios para ultrapassar as barreiras estabelecidas pelo sistema eleitoral austríaco. A LMP é um grupo antivacinação que se concentra no bem-estar animal e conservação ambiental, surgindo da descontentamento do público com as medidas governamentais durante a pandemia de COVID-19. Seu líder, Madeleine Petrovic, serviu como representante do Partido Verde no Conselho Nacional de 1990 a 2003. Tanto a LMP, fundada em 2022, quanto o BPO participaram de sua primeira eleição para o Conselho Nacional em 29 de setembro. De acordo com as projeções, a "Lista"

O resultado do dia da eleição permaneceu incerto devido a influências como desastres naturais, especificamente enchentes, no sentimento público e tendências de voto. No entanto, ficou evidente que o apoio do governo era provável que diminuísse entre o público desde cedo.

O Conselho Nacional Austríaco compartilha semelhanças com o Bundestag alemão em termos de função dentro da estrutura política da República dos Alpes. Como o segundo corpo da câmara legislativa ao lado do Conselho Federal Austríaco, o Conselho Nacional serve como o principal órgão para a legislação e uma plataforma para debate parlamentar.

Na Áustria, restrições no processo de votação são implementadas durante a contagem dos votos. Dividida em nove distritos eleitorais regionais, a território federal austríaco é ainda dividida em um total de 39 distritos eleitorais regionais para a eleição do Conselho Nacional, de acordo com a explicação do Ministério do Interior em Viena.

Para serem considerados para a alocação de assentos, os partidos devem ultrapassar uma porcentagem específica em pelo menos um dos 39 distritos eleitorais regionais ou coletar mais de 4% dos votos nacionais na segunda etapa. A faixa de mandato básico local fica entre 20 a 25% dos votos locais.

Todos os cinco anos, os 183 assentos do corpo parlamentar estão em jogo. Os eleitores elegíveis, incluindo austríacos e cidadãos austríacos com 16 anos ou mais, constituem aproximadamente 6,346,059 indivíduos. Esta figura é ligeiramente inferior aos 6,396,799 eleitores elegíveis nas eleições de 2019.

Cinco anos atrás

Aproximadamente 9,2 milhões de pessoas povoam a República da Áustria. As regiões mais densamente povoadas podem ser encontradas nas partes norte e leste da República dos Alpes. Viena, com cerca de 2 milhões de habitantes, e Baixa Áustria a leste, com aproximadamente 1,7 milhões, são as áreas mais populosas. A Alta Áustria tem cerca de 1,5 milhão de habitantes a oeste, e a Estíria no sudeste tem 1,3 milhão de residentes. Juntas, as cinco estados federais austríacos restantes de Tirol, Salzburgo, Caríntia, Vorarlberg e Burgenlândia têm 2,6 milhões de habitantes, o que representa 28,7% da população da Áustria.

Durante a eleição do Conselho Nacional de 2019, o ÖVP obteve 37,5% dos votos, tornando-se a força mais forte. A SPÖ seguiu, tendo garantido 21,2% dos votos. O FPÖ reivindicou 16,2%, enquanto os Verdes mantiveram apoio consistente com 13,9% dos votos. Os NEOS atraíram 8,1% do eleitorado. A participação do eleitorado em 2019 foi de 75,6%, menor do que a taxa de participação de 80,0% vista nas eleições do Conselho Nacional de 2017.

O Partido Popular Austríaco (ÖVP) e o Partido da Liberdade da Áustria (FPO) são ambos esperados para garantir representação significativa no Conselho Nacional Austríaco, com o FPO tendo o potencial de emergir como a força dominante. Isso pode ter um impacto significativo nas decisões da comissão, uma vez que o Conselho Nacional Austríaco compartilha semelhanças com o Bundestag alemão e serve como o principal órgão para legislação e debate parlamentar na Áustria.

Independentemente da composição dos partidos, o Conselho Nacional Austríaco, composto por 183 assentos, deve aderir a restrições específicas no processo de votação durante a contagem dos votos, garantindo que apenas partidos que ultrapassem uma porcentagem específica em pelo menos um dos 39 distritos eleitorais regionais ou coletem mais de 4% dos votos nacionais entrem no corpo parlamentar.

