Informações relativas ao processo eleitoral austríaco

A política austríaca enfrenta mudanças significativas: nas eleições para o Conselho Nacional de 29 de setembro, o Partido Popular Austríaco (OVP) pode perder sua maioria na segunda câmara parlamentar. As pesquisas indicam um aumento no apoio ao Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), de direita.

O OVP pode enfrentar perdas substanciais nas eleições parlamentares. Além do OVP, os pesquisadores preveem maiores perdas para os Verdes da Áustria, que alcançaram seu melhor resultado até agora nas eleições de 2019 com 13,5%. O Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ) parece relativamente estável, de acordo com as pesquisas, com cerca de 21% dos votos.

O cenário político provavelmente sofrerá uma mudança significativa: a Áustria parece estar se movendo para a direita, de acordo com as pesquisas. O atual governo de coalizão de conservadores e verdes, liderado pelo Chanceler Karl Nehammer, não deve durar muito além das eleições.

De acordo com as pesquisas mais recentes, o OVP e os Verdes só conseguiriam assegurar 56 cadeiras no total de 183 do Conselho Nacional. Uma coalizão de três partidos com o Partido Social-Democrata da Áustria como parceiro adicional é teoricamente possível.

Além da direita, os liberais austríacos também estão mostrando aumentos nas pesquisas. O NEOS - The New Austria party pode ganhar entre 9 e 11% dos votos nas eleições no final de setembro. Isso tornaria o NEOS, que significa "Liberdade, Progresso e Justiça" na Áustria, a nova quarta força política mais forte do país.

Várias pequenas partidos estão ampliando o espectro político: partidos como o Partido Comunista da Áustria (KPÖ) e a jovem "Bierpartei" (BPÖ) têm chances de entrar no parlamento. Em particular, a BPÖ, que começou como uma festa divertida e satírica, pode superar a barreira de quatro por cento desta vez.

No entanto, a "Madeleine Petrovic List" (LMP) tem poucas chances de ultrapassar o limite eleitoral estabelecido pelo sistema eleitoral austríaco. A LMP é um partido antivacina e de proteção ao meio ambiente que surgiu da oposição às medidas estatais durante a pandemia de coronavírus.

A candidata proeminente da LMP, Madeleine Petrovic, serviu como membro verde do Conselho Nacional de 1990 a 2003. Assim como a BPÖ, a LMP está participando de uma eleição para o Conselho Nacional pela primeira vez em 29 de setembro. A "Lista" é prevista para ganhar até 1% dos votos, de acordo com as pesquisas.

A influência de eventos atuais, como a catástrofe das enchentes, no comportamento do voto e no resultado das eleições ainda está para ser vista. A distribuição exata de assentos será determinada após a contagem dos votos na noite das eleições.

Os limiares eleitorais são aplicados em um processo em várias etapas. "Para a eleição para o Conselho Nacional, o território federal austríaco é dividido em nove distritos eleitorais regionais, que são divididos em um total de 39 distritos eleitorais regionais", de acordo com as explicações do Ministério do Interior em Viena.

Para serem considerados na alocação de assentos, os partidos devem ultrapassar um certo limite percentual em pelo menos um dos 39 distritos eleitorais regionais na primeira etapa da contagem ou alcançar mais de quatro por cento de todos os votos emitidos nacionalmente em uma segunda etapa. O limiar local para mandatos diretos geralmente varia de 20 a 25% dos votos emitidos localmente.

Todos os 183 assentos na câmara parlamentar estão em jogo nas eleições para o Conselho Nacional a cada cinco anos. Todos os cidadãos austríacos com 16 anos ou mais são elegíveis para votar. O Ministério do Interior estimou provisionalmente o número de eleitores em cerca de 6.346.029. Esta figura é aproximadamente 51.000 menor do que na eleição anterior em 2019.

A República da Áustria tem uma população de cerca de 9,2 milhões de pessoas. As regiões mais populosas estão predominantemente localizadas no norte e no leste do país. Viena, a capital, tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. O estado federal de Baixa Áustria tem uma população de cerca de 1,7 milhão, enquanto a Áustria Superior, mais a oeste, tem cerca de 1,5 milhão. A Estíria, no canto sudeste, tem uma população total de pouco menos de 1,3 milhão. Os cinco estados federais austríacos restantes - Tirol, Salzburgo, Caríntia, Vorarlberg e Burgenland - juntos abrigam 2,6 milhões de habitantes, representando 28,7% da população total.

