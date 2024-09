Informações do encontro presidencial da ABC envolvendo Donald Trump e Kamala Harris

Em sua resposta inicial, Trump acusou Harris e o Presidente Biden de não protegerem a fronteira, o que teria levado a um aumento de migrantes que ele alegou estar "destruindo nosso país". Ele atacou continuamente a atual administração e sugeriu que numerosos problemas globais poderiam ter sido evitados se ainda estivesse na Casa Branca.

Harris se apresentou como uma presidente para todos os americanos e antecipou ataques de Trump. Ela então provocou-o a várias explosões.

Este foi o segundo debate do ano da eleição geral, marcando a primeira vez desde que Biden saiu da disputa. Os democratas posteriormente nomearam Harris.

Aqui estão algumas observações-chave do segmento inicial do debate:

Harris Define o Tom

Quando Harris e Trump se encontraram no palco em Philadelphia, foi a primeira vez que se viram pessoalmente. Trump, notavelmente, não compareceu à posse de Biden.

Harris definiu o tom ao atravessar a distância de seis pés que separava seu pódio do de Trump e estender a mão para um aperto de mãos. Ela se apresentou e disse: "Vamos ter um bom debate".

"Tanto prazer em conhecê-la", respondeu Trump.

Isso marcou o primeiro aperto de mãos em um debate presidencial desde que Trump e Hillary Clinton se enfrentaram em 2016. Trump deixou Clinton desconfortável ao se aproximar demais durante o debate em estilo de debate.

Trump olhou principalmente para a frente enquanto Harris falava, enquanto Harris se comunicava através de expressões faciais. Ela riu de alguns comentários de Trump, fez caretas em outros, balançou a cabeça em algumas ocasiões e às vezes pareceu confusa.

Quando Trump trouxe de volta uma lenda desmentida sobre imigrantes haitianos em Springfield, Ohio, supostamente consumindo os animais de estimação dos moradores locais, Harris riu zombeteiramente enquanto gesticulava e apontava para Trump.

Trump Abraça Teorias da Conspiração

Independentemente dos sinais de seu companheiro de chapa, Trump não se conteve em promover a teoria da conspiração popular durante o debate.

O ex-presidente mencionou a teoria da conspiração infundada de que os migrantes haitianos vivendo em Springfield, Ohio, estavam comendo animais de estimação. Ele disse em certo momento: "Em Springfield, eles estão comendo os cachorros. Eles estão comendo os gatos. Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que moram lá".

Oficiais da cidade de Springfield refutaram qualquer alegação de que imigrantes na cidade estavam realmente consumindo animais de estimação. Trump, em resposta, afirmou que "pessoas na televisão" estavam fazendo tais afirmações. Quando pressionado por mais informações, Trump simplesmente respondeu: "Vamos descobrir".

Quando o debate passou para o crime, Trump declarou que o crime estava aumentando nos Estados Unidos, indo contra os dados do FBI que indicam que o crime tem diminuído recentemente.

Trump evocou novamente uma teoria da conspiração diferente, afirmando que o FBI é profundamente corrupto e faz declarações falsas. Ele argumentou: "Foi uma fraude".

Mais tarde no debate, Trump afirmou que as eleições nos EUA eram "um desastre" e sugeriu que os democratas estavam tentando permitir que imigrantes sem documentos votassem nas eleições.

"Nosso país está se deteriorando", disse ele.

Debate sobre Aborto Profundamente Controvertido

Poucos momentos destacaram a diferença entre o desempenho de Biden no debate em junho e o de Harris na terça-feira tanto quanto o debate sobre aborto.

A vice-presidente, uma defensora ferrenha dos direitos reprodutivos, foi capaz de contra-argumentar a defesa de Trump de sua política de aborto de forma mais eficaz do que Biden poderia.

O ex-presidente, que foi fundamental na nomeação de três juízes da Suprema Corte que revogaram as proteções federais do aborto, tentou parecer mais moderado sobre o assunto ao criticar os banimentos de aborto de seis semanas e expressar apoio a exceções em casos de estupro, incesto e vida da mãe. No entanto, ele continuou a defender a revogação de Roe v. Wade.

"Agora não está mais amarrado no governo federal", afirmou Trump. "Eu fiz um ótimo trabalho em alcançar isso. Requereu coragem para fazer isso".

Trump reiterou vários pontos sobre aborto que fez durante seu debate com Biden em junho. Ele afirmou que "todos" queriam que o assunto fosse devolvido aos estados, apesar da forte oposição dos democratas e de alguns independentes. Ele também fez declarações factualmente incorretas sobre os comentários de um ex-governador da Virgínia sobre bebês e abortos.

E Trump ampliou a falsa afirmação de que alguns estados permitem que os abortos sejam realizados após o nascimento de um bebê, o que levou a uma checagem de fatos da ABC News' Linsey Davis.

"Não há estado neste país onde seja legal matar um bebê recém-nascido", disse Davis.

Harris contra-argumentou discutindo casos em que as mulheres não conseguiram obter abortos após experiências de estupro ou dificuldades em receber cuidados de aborto espontâneo.

"Gostaria de saber quem quer isso?" Harris perguntou. "Mulheres que querem levar uma gravidez a termo enquanto sofrem uma complicação da gravidez, lutando para receber cuidados de aborto espontâneo em uma emergência porque os profissionais de saúde têm medo de enfrentar repercussões legais e sangram no estacionamento do carro - ela não queria isso".

Em Springfield, Trump respondeu à crítica de Harris sobre ele ter destruído a lei de imigração ao dizer: "Eles estão devorando cachorros, eles estão devorando gatos".

Harris pareceu confusa, mas raramente desafiou o comentário, parecendo satisfeita em deixar Trump continuar.

Trump pareceu particularmente irritado com o comentário de Harris sobre seus eventos de campanha. Apesar da tentativa de Muir de levar o debate de volta à imigração, um dos temas favoritos de Trump, o ex-presidente se recusou a ceder.

"Primeiro, gostaria de responder aos comentários do comício", começou Trump, primeiro zombando do tamanho das multidões de Harris, depois elogiando as suas. "Ninguém deixa meus comícios. Temos os maiores comícios, os comícios mais extraordinários da história da política".

A primeira hora do debate terminou mais ou menos como começou - com Trump fazendo um longo discurso unilateral sobre as eleições de 2020, que ele afirmou falsamente terem sido roubadas dele novamente.

Harris retrata Trump como egoísta

Ansiosa para se apresentar aos eleitores, Harris começou contrastando-se com Trump, retratando-se como uma aliada da classe média enquanto pintava Trump como egoísta.

"Donald Trump não tem plano para você," disse Harris, respondendo a uma pergunta sobre a economia e falando diretamente para a câmera, interagindo com os telespectadores.

Enfatizando sua origem humilde como "criança de classe média", Harris apresentou uma visão econômica com cortes de impostos para famílias e deduções para empresas, enquanto Trump, ela argumentou, apenas continuaria a conceder vantagens fiscais aos ricos.

Trump, continuou Harris, "não tem um plano para você porque está mais preocupado com a sua própria defesa do que em servi-lo."

A mensagem da campanha de Harris tem consistentemente retratado Trump como um candidato egoísta, e ela reforçou essa mensagem no debate.

"Deixe-me lhe dizer, você nunca o ouvirá falar de você. E eu lhe direi: você merece um presidente que ponha você em primeiro lugar," ela disse.

Esta história ainda está em desenvolvimento e será atualizada.

No debate acalorado, Harris estrategicamente provocou Trump a ter várias explosões, destacando ainda mais sua atitude egoísta em relação à política. Apesar das alegações sobre imigrantes haitianos consumindo animais de estimação em Springfield terem sido desmentidas, Trump continuou a abraçar e promover tais teorias da conspiração, revelando ainda mais seu desprezo pela informação factual na política.

