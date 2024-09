Informações das alegadas acusações de conspiração de extorsão e tráfico sexual contra Sean "Puffy" Combs.

Para muitos anos, Sean Combs, mais conhecido como 'Puff Daddy,' 'P. Diddy,' 'Diddy,' 'PD' ou 'Love,' o acusado, supostamente maltratou, intimidou e manipulou tanto mulheres quanto pessoas próximas a ele para satisfazer seus desejos sexuais, aumentar sua reputação e esconder suas ações, como afirmado na acusação. Combs utilizou os recursos, força de trabalho e influência de seu vasto império empresarial, que liderou e controlou, para estabelecer uma organização criminosa. Esta organização, como referida na acusação, esteve envolvida em diversas atividades ilegais, como tráfico humano, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça, entre outras.

A Promotoria dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York apresentou três acusações contra Combs, incluindo conspiração de racketeering, tráfico sexual e auxílio e incentivo à prostituição. De acordo com o advogado de Combs, Marc Agnifilo, Combs planeja se declarar inocente.

A acusação sustenta as alegações de Combs liderando uma "organização criminosa", ao lado de outros associados e empregados. Também menciona instâncias específicas de má conduta e revela descobertas feitas durante as buscas nas residências de Combs em março.

Aqui estão alguns pontos notáveis ​​derivados da acusação:

Combs Acusado de Liderar uma "Organização Criminosa"

A acusação principal é a conspiração de racketeering, um crime federal frequentemente usado contra organizações criminosas, como a máfia.

No caso de Combs, a 'Empreendimento Combs' consistia em Combs, sua gravadora Bad Boy Entertainment, bem como empregados, funcionários e associados, incluindo pessoal de segurança, empregados domésticos, assistentes pessoais e supervisores de alto escalão, de acordo com a acusação.

Os membros e associados do 'Empreendimento Combs' supostamente se envolveram em várias atividades ilícitas, incluindo tráfico sexual, trabalho forçado, transporte para prostituição, coerção e sedução para prostituição, crimes de narcóticos, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça, entre outros.

A acusação lista oito objetivos principais do 'Empreendimento Combs', que incluíam, além de negócios legítimos, preservar o poder de Combs através de violência, ameaças e abuso, satisfazer seus desejos sexuais explorando mulheres e empregando trabalhadoras do sexo, permitir a agressão sexual e tráfico humano, e proteger a organização da lei através de manipulação, suborno e intimidação.

Acusação Inclui Vídeo de Vigilância de 2016 de Combs Batendo em Mulher

A acusação acusa Combs de um histórico de abuso e se refere especificamente a um vídeo exclusivo da CNN que captura ele brutalmente agredindo sua namorada, Casandra Ventura, uma música melhor conhecida como Cassie, em um hotel de Los Angeles em março de 2016.

Combs se envolveu em um padrão persistente e frequente de abuso em relação às mulheres e a outros, de acordo com a acusação, que ocorreu ocasionalmente por meio de meios verbais, emocionais, físicos e sexuais.

O abuso físico foi particularmente recorrente e amplamente divulgado, ocorrendo "muitas vezes" a partir de cerca de 2009, de acordo com a acusação, e continuou por vários anos.

A acusação destaca um desses casos em um hotel de Los Angeles em ou cerca de março de 2016, mostrado no vídeo, que mostra Combs chutando, arrastando e jogando um vaso em uma mulher. Após a intervenção da equipe do hotel, Combs supostamente tentou suborná-los para manter silêncio, de acordo com a acusação.

Os detalhes corroboram a reportagem da CNN de maio sobre o vídeo que mostrava Combs batendo e chutando Ventura, embora Ventura não seja nomeada na acusação.

Em novembro de 2023, Ventura entrou com uma ação judicial contra Combs, acusando-o de agressão sexual e anos de abuso. O representante legal de Combs negou as alegações, chamando-as de "ofensivas e absurdas". A ação judicial foi resolvida no dia seguinte em que foi apresentada.

O vídeo explosivo de vigilância contradisse as afirmações anteriores de Combs de inocência, e posteriormente, ele publicou um vídeo no Instagram expressando arrependimento.

"Meu comportamento nesse vídeo é inexcusável. Eu assumo total responsabilidade por minhas ações nesse vídeo", disse ele.

Autoridades de Aplicação da Lei apreenderam Armas, Drogas e 'Supplies' de 'Freak Off' nas Buscas nas Residências de Combs

Durante as buscas nas residências de Combs em Miami e Los Angeles em março, os oficiais de aplicação da lei apreenderam armas de fogo, munição, drogas e um grande estoque de óleo de bebê e lubrificante, de acordo com a acusação.

A acusação alega que Combs organizou 'eventos Freak Off', que incluíam elaboradas escapadas sexuais envolvendo o uso de drogas e a coerção de vítimas para realizar atos sexuais prolongados com trabalhadores do sexo masculinos.

As autoridades de aplicação da lei apreenderam "suprimentos de Freak Off", como drogas e mais de mil garrafas de óleo de bebê e lubrificante, de suas residências, de acordo com a acusação.

Além disso, a acusação acusa os associados de Combs de portar armas de fogo e alega que Combs brandiu armas de fogo para intimidar e ameaçar outros. Os oficiais de aplicação da lei encontraram armas de fogo e munição durante suas buscas nas residências de Combs, incluindo três rifles AR-15 com números de série adulterados e um grande carregador de tambor, de acordo com a acusação.

As autoridades dos Estados Unidos estão trabalhando em colaboração com a vítima para garantir sua segurança e justiça, já que são 'nós' que estamos investigando as alegações contra Combs. Apesar de Combs ter publicado um vídeo no Instagram expressando arrependimento, a acusação serve como um lembrete claro de suas alegadas ações e da gravidade das acusações contra ele.

Leia também: