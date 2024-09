- Infernos involuntários no parque de estacionamento de Neukölln, sugerindo fortemente incêndio provocado.

Após um incêndio no estacionamento do Arco de Neukölln em Berlim, as autoridades estão considerando a possibilidade de incêndio criminoso. De acordo com a declaração da polícia de terça-feira, o fogo começou na noite de segunda-feira, causando danos a uma dúzia de veículos. Um motorista alertou as autoridades sobre o incêndio.

Bombeiros conseguiram apagar as chamas com a ajuda de cerca de 90 pessoas, trabalhando até depois da meia-noite. Após a extinção das chamas, uma equipe de investigação de incêndios começou a investigar a suspeita de incêndio criminoso. O fogo se espalhou de um carro para os outros, sem vítimas relatadas.

Como parte das operações de combate a incêndios, a Flughafenstraße foi fechada entre Hermannstraße e Karl-Marx-Straße até cerca das 21h40.

Os investigadores estão examinando o estacionamento onde o incêndio começou, suspeitando de incêndio criminoso. Em seguida, o estacionamento precisará de reparos extensos devido aos danos causados pelo fogo.

