- Inferno no local de construção em Greifswald: detalhes necessários para identificar a origem

Um incêndio que ocorreu durante trabalhos de telhado em um canteiro de obras em Greifswald pode ter sido causado por brasas flutuantes, segundo a análise de um especialista em incêndios. O inspetor esteve no local pela manhã, confirmou um representante da polícia. A origem das brasas flutuantes será determinada durante a avaliação futura. As acusações de incêndio criminoso por negligência ainda estão sendo investigadas.

Inicialmente, o dano estimado foi de cerca de um milhão de euros, mas a polícia relatou mais tarde danos potenciais de até dois milhões de euros.

Coluna de fumaça e resposta maciça

O incêndio na terça-feira resultou em uma coluna de fumaça visível em Greifswald e desencadeou uma resposta maciça. Mais de 600 metros quadrados de feltro de telhado foram queimados. Os trabalhadores conseguiram sair do prédio com segurança. Um bombeiro foi levado para a equipe médica devido a cansaço devido ao calor. De acordo com o especialista em incêndios, o vento agravou as chamas, como informado pela polícia.

Uma nova área residencial está sendo construída no local da obra a leste do centro da cidade de Greifswald, ao longo do rio Ryck. De acordo com o departamento de incêndios, três tanques de gás propano foram encontrados no telhado, utilizados para soldagem. Dois deles estavam vazios, enquanto o terceiro ainda estava cheio.

A presença policial no local da obra foi significativa devido às acusações de incêndio criminoso. Os novos resultados da investigação levaram a polícia a estimar danos potenciais de até dois milhões de euros.

Leia também: