- Inferno no canteiro de obras gera neblina fumegante sobre Greifswald

Situação envolvendo um incêndio em um canteiro de obras próximo ao centro de Greifswald resultou em um evento significativo. A cidade ficou coberta por uma grande e visível nuvem de fumaça escura por algum tempo. Revelou-se que as autoridades da cidade estavam lidando com um incêndio que consumia vários metros quadrados de material de telhado em uma estrutura em construção para um novo complexo residencial a leste do centro da cidade, perto do rio Ryck.

Um bombeiro exausto foi levado aos serviços de emergência. O corpo de bombeiros está realizando verificações para garantir que ninguém esteja preso nos andares dois e três.

Atenção Pública

Os moradores foram instruídos a manter suas janelas e portas fechadas e desligar seus sistemas de ventilação e ar-condicionado. A fumaça se dissipou rapidamente, de acordo com a cidade. Ao longo da tarde, o corpo de bombeiros conseguiu pôr fim aos esforços de combate ao fogo usando uma plataforma giratória.

Além de continuar os esforços de combate ao fogo, uma camada de espuma seria espalhada sobre o fogo para diminuir sua intensidade. A polícia iniciou investigações. Relatos de uma explosão surgiram logo após o início do fogo.

