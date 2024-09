Infelizmente, Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, faleceu.

Na década de 70, Tito Jackson foi uma figura chave na formação da potência musical The Jackson 5, que incluiu seu irmão Michael e outros membros da família. Após sua separação, Tito, como seu irmão Michael, continuou em suas empreitadas musicais. Recentemente, ele subiu ao palco em Munique. Infelizmente, Tito, aos 70 anos, nos deixou.

Essa notícia foi confirmada pelo sobrinho de Tito, Siggy Jackson, ao "People". De acordo com o "Entertainment Tonight", Tito faleceu em consequência de complicações de um ataque cardíaco em 15 de setembro.

Antes de sua morte prematura, Tito se uniu a seus irmãos Jackie e Marlon para apresentações ao vivo como The Jacksons. Este verão, eles se apresentaram em shows na Escócia, Califórnia e Inglaterra. Em 10 de setembro, eles se apresentaram no Circus Krone em Munique, sua única parada na Alemanha durante a turnê. Os irmãos também visitaram uma homenagem emocionante dedicada a seu falecido irmão Michael Jackson neste local. Tito compartilhou seus sentimentos no Facebook, expressando gratidão por esse lugar especial que celebra a memória de Michael, bem como sua legado compartilhado.

Pioneiro dos The Jackson 5

Fundado originalmente na década de 70, The Jackson 5 foi liderado por Tito, junto com Michael, Jackie, Jermaine e Marlon (com a adição posterior de Randy Jackson). O grupo de pop familiar fez sucesso com músicas como "I Want You Back", "ABC" e "I'll Be There". Eles foram induzidos ao Rock and Roll Hall of Fame em 1997 e receberam uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Tito também teve uma carreira solo e lançou dois álbuns de estúdio. Em uma entrevista à revista "Blues Blast" em 2021, ele compartilhou seu desejo de retornar ao palco e criar música, dizendo: "Passei a maior parte da minha vida tocando material dos Jackson 5, mas em minha família, o blues era nossa música principal. Eu só queria tocar, mas não consegui encontrar profissionais para colaborar."

Seu último single, "Love One Another", lançado em 2021, contou com contribuições de membros da família Jackson, incluindo Kris Jenner, Kim Kardashian e seus filhos Taj, TJ e Taryll. O trio também formou a banda 3T, que Tito gerenciou, e foram o foco da série de reality show "The Jacksons: Next Generation" em 2015.

Apesar de seus problemas de saúde cardíaca, o amor de Tito pela música permaneceu inabalável, como demonstrado em sua colaboração no último single "Love One Another" em 2021. Nos meses que antecederam sua morte, Tito e seus irmãos Jackie e Marlon continuaram a cativar o público com suas apresentações como The Jacksons, demonstrando seu legado duradouro na indústria musical.

