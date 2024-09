Infelizmente, Rolf Wolfsholt faleceu.

Rolf Wolfshohl, reverenciado na Alemanha e amado na França, deixou-nos aos 85 anos. Com sua partida, também se despede a última lenda alemã do ciclismo dos gloriosos anos 60. Rolf era conhecido por vestir a jersey amarela no Tour de France, entre outros feitos.

Ele era uma alma humilde e dedicada, priorizando trabalho duro e esforço acima da glória. "Não preciso de mais nada além da minha bicicleta e trabalho mental", disse ele certa vez a uma agência de notícias esportiva. Em estilo típico de Wolfshohl, ele saiu quietamente e sem alarde. "Le Loup", o apelido carinhosamente dado pelos fãs franceses, exalou aos 85 anos numa quarta-feira.

Wolfshohl deixa um legado marcado por vitórias na Vuelta a España, Paris-Nice e três campeonatos mundiais de cyclo-cross. No entanto, ficou famoso por suas consistentes segundas colocações, um testemunho de seu espírito inabalável como campeão sem muita sorte. Antes dele, faleceram Rudi Altig (2016), Karl-Heinz Kunde (2018) e Hennes Junkermann (2022). Agora, suas histórias só podem ser contadas através de livros e velhas filmagens.

"Um Mordedor, um Guerreiro, um Atacante"

Como Klaus Angermann escreveu em "O Sonho da Jersey Amarela", Wolfshohl era um espírito competitivo, "um mordedor, um guerreiro, um atacante; simplesmente um corredor cheio de paixão". Carinhosamente chamado de "Le Loup" pelos franceses, Wolfshohl encarnava essas características. No entanto, sua passagem pela liderança foi breve, durando apenas dois dias antes de uma queda o enviar para as arquibancadas por um longo tempo devido à substituição da bicicleta. Desafiando as probabilidades, Wolfshohl conseguiu um sexto lugar, seu melhor resultado no Tour de France. De 1960 a 1971, Wolfshohl fez parte de equipes francesas formidáveis, ao lado de lendas como Raymond Poulidor e Jacques Anquetil. Os franceses admiravam Wolfshohl, apesar de ele muitas vezes ter ficado perto, mas não ter conquistado vitórias significativas, como as segundas colocações em Milão-San Remo e Liège-Bastogne-Liège.

A vida de Wolfshohl teve seus momentos sombrios

Wolfshohl também correspondia à admiração francesa. "Sempre fui atraído pela tranquilidade dos franceses. Tenho um coração pela França", confessou, revelando sua afinidade compartilhada com a cultura francesa, apesar de ser nativo da Renânia. Se não tivesse se casado na Alemanha, Wolfshohl poderia ter se mudado para a Provença.

A vida de Wolfshohl não foi sem suas tragédias. Ele enfrentou um escândalo de doping em 1968, cumprindo uma suspensão de quatro semanas, uma época menos rigorosa nas regulamentações antidoping. Após a carreira, a vida também não foi bondosa com ele. Seu filho ciclista, Rolf-Dieter, sofreu um acidente fatal no Campeonato Alemão em 1984, sofrendo uma lesão no pescoço que o deixou paralisado. Ele morreu em 2011, aos 51 anos. Wolfshohl também perdeu uma filha prematuramente.

Nos últimos anos, a saúde de Wolfshohl foi desafiadora. "Conquistarei algo grande quando completar 100 anos", ele havia mencionado. Infelizmente, a geração dourada agora está completa.

