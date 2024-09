- Infelizmente, a famosa cantora Ela faleceu.

Elicia, conhecida pelo seu nome civil Michaela Ahlrichs-Wedig, infelizmente faleceu em 24 de agosto, conforme confirmado pela sua cidade natal Vechta. Uwe Hübner, um apresentador de TV, expressou suas condolências no Facebook, afirmando: "Infelizmente, é uma triste verdade". Relatos anteriores haviam mencionado uma homenagem de Hübner no Facebook em 26 de agosto.

Ahlrichs-Wedig tinha 55 anos. Sua morte foi um choque, de acordo com um comunicado da família. O anúncio termina com uma citação da música de "Valerie's Garten", "Até a próxima vez no fim do mundo". O serviço funeral privado está marcado para 20 de setembro, entre os entes queridos.

Sua música mais renomada foi "Até a próxima vez no fim do mundo", como parte do grupo "Valerie’s Garten". A faixa ficou nas paradas alemãs por um longo período, de acordo com o MDR. Ahlrichs-Wedig também participou da pré-seleção do Eurovision Song Contest da Alemanha em 1997 como artista solo, onde ficou em quinto lugar.

Postagem no Facebook por Uwe Hübner

Aqui está uma representação não-verbatim da postagem do Facebook de Hübner:

"É uma situação trágica e triste, mas Elia não está mais conosco. Ela era uma pessoa fantástica, dotada de uma voz incrível, um verdadeiro farol em tempos turbulentos. Fui pedido para expressar minhas condolências, e é uma honra fazê-lo."

