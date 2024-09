- Infeliz colheita de maçã na Saxónia: adiamento do início da estação

Devido a danos extremos causados pelo frio e à previsão de uma queda significativa na produção, não haverá o lançamento da temporada de maçãs tradicional em Saxônia neste ano. "Agora, estamos trabalhando em estratégias com os departamentos e órgãos governamentais adequados para garantir a continuidade de nossas fazendas de frutas", declarou a Associação de Produtores de Frutas de Saxônia e Saxônia-Anhalt. A associação já iniciou negociações com o setor político.

A associação reconhece uma "situação sem precedentes" e estima uma produção de cerca de 10% em comparação com os números do ano passado. Em 2021, Saxônia colheu 56,650 maçãs. No entanto, as previsões sugerem uma modesta produção de 5,800 toneladas este ano. Dadas essas circunstâncias desafiadoras, a associação incentiva os consumidores a priorizar produtos locais e apoiar os produtores locais sempre que possível.

A associação lamenta anunciar que a abertura da temporada de maçãs será adiada devido à situação atual. Com a esperança de retomar as operações normais, eles estão se concentrando na preparação para uma temporada de abertura abreviada.

Leia também: