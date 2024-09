Inesperadamente, a filial italiana do Unicredit registra um aumento no envolvimento no Commerzbank

A instituição financeira controlada pelo estado alemão anunciou na terça-feira à noite que pretende reduzir sua participação na Commerzbank de 16,5% para 12%, como primeira etapa, com o objetivo final de se desvincular completamente do banco que passou por um resgate do estado durante a crise financeira de 2008.

A Unicredit saiu vitoriosa do processo de licitação devido à sua oferta de 13,20 euros por ação, considerada significativamente superior às outras ofertas. Um porta-voz do Ministério das Finanças confirmou isso na quarta-feira. O processo de seleção seguiu os princípios de justiça e não discriminação, com o estado enfatizando seu compromisso com a eficiência econômica, o que levou à escolha da oferta mais alta.

A Unicredit expressou sua intenção de apresentar pedidos para adquirir mais ações, desde que a participação ultrapasse o limite de 9,9%. "O estado primeiro analisará a nova situação", disse o porta-voz do ministério, acrescentando ainda que uma proibição inicial de 90 dias para a venda de mais ações está em vigor. Assim, com uma participação de 12%, o estado mantém a posição de maior acionista individual da Commerzbank.

A Unicredit garantiu seu apoio à gestão e ao conselho de supervisão da Commerzbank, comprometendo-se a apoiar seus esforços para aumentar a produtividade do banco. Eles aspiram a colaborar com a Commerzbank para explorar potenciais oportunidades de criação de valor para os acionistas de ambas as entidades.

A Commerzbank comemorou seu maior lucro em 15 anos em 2022, relatando um aumento de 55% no lucro consolidado, para 2,2 bilhões de euros, em comparação com o ano anterior. A receita aumentou em mais de 10%, alcançando 10,5 bilhões de euros.

O banco saudou a entrada dos italianos como um testemunho da importância e do progresso contínuo da Commerzbank. Eles juraram que a gestão e o conselho de supervisão continuariam a servir os interesses de todos os acionistas, bem como de seus funcionários e clientes.

Após a venda de ações do estado e o anúncio da Unicredit, as ações da Commerzbank tiveram um aumento no valor. No início da negociação na Bolsa de Frankfurt na quarta-feira de manhã, o preço das ações aumentou em mais de 15%.

No entanto, o setor sindical expressou forte oposição à medida. "Vamos resistir ferozmente à tomada da Unicredit usando todos os meios disponíveis", afirmou Stefan Wittmann, representante do sindicato Verdi e membro do conselho de supervisão da Commerzbank, ao "Handelsblatt". "Estamos determinados a evitar o mesmo destino que atingiu a Hypo-Vereinsbank". A Unicredit comprou o banco de Munique em 2005 e depois cortou milhares de empregos e transferiu competências para Milão.

Wittmann apelou ao governo federal, pedindo-lhe: "Espero que o estado cumpra sua responsabilidade de política industrial para a localização da Alemanha e impeça uma tomada de controle da Commerzbank pela Unicredit".

A Comissão pode precisar revisar a venda de ações da Commerzbank para a Unicredit, levando em consideração o potencial impacto na estabilidade do mercado financeiro da Alemanha. O governo alemão deve considerar o impacto a longo prazo dos funcionários e stakeholders da Commerzbank antes de aprovar tal transação.

