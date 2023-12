Indy 500: Como assistir e tudo o que precisa de saber

Batizado com o nome das 500 milhas que são percorridas pelo campo, "O Maior Espetáculo das Corridas" é o evento principal da série IndyCar e foi disputado pela primeira vez em 1911.

O seu recinto é o Indianapolis Motor Speedway - uma pista oval com 2,5 milhas de comprimento que é tão grande que encerra um campo de golfe de 18 buracos e tem uma capacidade permanente de 257 325 lugares sentados - o recinto desportivo com maior capacidade do mundo.

Este ano, todos estes espectadores regressarão, uma vez que em 2021 apenas foi permitida a entrada a um público reduzido e a corrida decorreu à porta fechada em 2020, devido à pandemia de Covid-19.

A qualificação decorreu no passado fim de semana para determinar a configuração da importantíssima grelha de partida.

Scott Dixon qualificou-se na pole position - a sua velocidade média de 234,046 mph nas quatro voltas foi a mais rápida alguma vez registada na qualificação.

No entanto, largar na pole não garante necessariamente a vitória. Nas últimas 12 edições, apenas um piloto manteve a pole até ao fim. O próprio Dixon largou na pole quatro vezes e só venceu uma vez, em 2008.

Ele enfrentará desafios de sete outros ex-vencedores no grid.

O atual campeão Helio Castroneves espera conseguir um quinto título recorde, mas teve dificuldades na qualificação e vai largar na 27ª posição da grelha.

O companheiro de equipa de Dixon e campeão da IndyCar do ano passado, Alex Palou, qualificou-se meio segundo mais lento, em segundo lugar, enquanto Rinus VeeKay vai largar em terceiro lugar, na última posição da primeira linha.

Para além destes pilotos mais experientes da IndyCar, há sete estreantes a fazer a sua estreia na corrida - o antigo piloto de F1 Romain Grosjean, que sobreviveu a um acidente dramático e viol ento no Grande Prémio do Bahrain em 2020, e o sete vezes campeão da NASCAR Jimmie Johnson estão entre eles.

Depois de os pilotos terem tomado o seu lugar na grelha de partida, um pace car guia-os por quatro voltas de aquecimento. Depois, à quinta passagem pela linha de partida, a bandeira verde é agitada e a corrida começa.

Como assistir

Realizada no domingo, 29 de maio, a Indy 500 é transmitida em direto na NBC das 11h00 ET até às 16h00 ET, com a bandeira verde às 12h45 ET.

Para os países sem contratos de transmissão tradicionais da IndyCar, os organizadores da corrida lançaram o IndyCar Live! - um serviço de streaming por subscrição.

Uma lista completa dos países onde o serviço de streaming pode ser acedido está aqui, enquanto uma lista de emissoras internacionais pode ser encontrada aqui.

Um local onde a cobertura televisiva não estará disponível é na cidade natal da corrida, Indianápolis.

A menos que os 240.000 lugares reservados nas bancadas se esgotem, haverá um apagão televisivo para incentivar os residentes a comprarem bilhetes em vez de assistirem à corrida em casa.

Fonte: edition.cnn.com