Indivíduos sob escrutínio por gravarem um ataque sexual em grupo em Iserlohn.

Após um suposto caso de estupro em grupo em Iserlohn, na região de Sauerland, as autoridades obtiveram um vídeo gravado no celular do crime. Essa prova foi encontrada em um dos dispositivos dos acusados, de acordo com Michael Burggraf, porta-voz do Ministério Público de Hagen. Como relatado anteriormente pela Bild, os agressores teriam gravado o ataque usando seus celulares.

O incidente, que ocorreu à noite de sábado para domingo, teria envolvido vários agressores atacando um refugiado iraniano de 30 anos em um prédio abandonado de uma cervejaria. Eles o amarraram e submeteram a um estupro em grupo, com a intenção principal de infligir humilhação moral, segundo os investigadores. Quatro homens, com idades de 24, 34, 42 e 46 anos, foram presos perto do local e estão detidos desde segunda-feira.

Dois suspeitos ainda estão foragidos

Dois suspeitos adicionais permanecem não identificados e foragidos, segundo o procurador-geral. A vítima havia afirmado originalmente que foi atacada por seis homens.

A vítima, um refugiado de 30 anos, havia criticado publicamente a liderança política iraniana e enfrentava perseguição. No entanto, os acusados detidos negaram qualquer envolvimento e afirmaram ter cidadania dinamarquesa e holandesa, além de raízes iranianas. Eles se recusaram a comentar as acusações contra eles.

A possibilidade de motivação política está sendo investigada

Diante da natureza política da posição da vítima, as agências de proteção do estado assumiram a investigação. No entanto, ainda não foi confirmada uma motivação política definitiva por trás do crime. A verificação das afirmações dos suspeitos sobre suas identidades ainda está em andamento, uma vez que eles não tinham seus passaportes consigo. Seus alegados são agora verificados em seus países de origem, segundo Burggraf. "Isso é um processo em andamento", acrescentou ele.

As autoridades da União Europeia estão de olho na situação, dada a posição política da vítima como crítico do regime iraniano. A União Europeia expressou sua preocupação com o incidente e suas potenciais implicações para os refugiados na Alemanha.

