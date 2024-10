Indivíduos que possuem um útero duplo incomum dão à luz gêmeos.

Mulher chamada Li, reconhecida apenas pelo seu sobrenome, foi celebrada por dar à luz a um par de gêmeos através de uma cesariana, conforme relatado pelo Hospital do Povo de Xi'an, localizado na província de Shaanxi. O hospital declarou o evento como "um em um milhão".

Segundo o anúncio do hospital na Weibo, uma plataforma de mídia social chinesa semelhante a X, é raro que gêmeos se desenvolvam naturalmente em cavidades uterinas distintas, e ainda mais raro que cheguem ao termo.

A condição única de Li, na qual ela nasceu com dois colos do útero e dois úteros, é conhecida como didelphys uterina, que afeta aproximadamente 1 em 2.000 mulheres.

A história dramática de Li tomou conta das redes sociais chinesas, se tornando um assunto quente, com mais de 50 milhões de visualizações em um curto período de tempo. Muitos usuários deixaram mensagens expressando espanto, com alguns comentando "Que milagre!" e outros acrescentando "Ela é tão sortuda!", enquanto outros expressaram preocupação com a saúde de Li, um usuário comentando "Deve ter sido desafiador e perigoso para ela!"

Apesar dos desafios, a história de Li pareceu ter um final positivo, já que o hospital revelou que ela havia sofrido um aborto espontâneo anteriormente.

No entanto, em janeiro, Li engravidou novamente e descobriu durante um ultrassom inicial que não estava carregando uma criança solitária, mas um par de gêmeos, um em cada útero.

Com "supervisão médica meticulosa e rigorosa", Li "conseguiu" dar à luz um menino com 7 libras e 19 onças e uma menina com 5 libras e 5 onças, de acordo com o hospital.

EDIT: Este artigo foi atualizado com o peso correto da bebê.

A comunidade médica mundial está fascinada com a condição rara de Li, já que não é frequentemente relatada na Ásia ou em qualquer outro lugar do mundo. Após o parto bem-sucedido, Li tornou-se uma inspiração para muitas mulheres na Ásia, provando que milagres podem acontecer.

