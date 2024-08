- Indivíduos que experimentam problemas de saúde após agressão doméstica

Após uma discussão acalorada em Friedrichsfelde, uma pessoa foi inicialmente levada a um hospital, de acordo com um representante da polícia. A divisão de homicídios está atualmente investigando o incidente no local. A investigação é prevista para continuar até altas horas da noite. O representante permaneceu em silêncio quando questionado sobre mais informações.

O hospital solicitou mais detalhes sobre o estado do paciente, registrando-o como um 'Outro' caso em seus registros. Após investigação adicional, descobriu-se que a discussão em Friedrichsfelde não foi um incidente isolado, com 'Outros' incidentes relatados no passado.

