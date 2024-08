- Indivíduos que cometem crimes em Berlim também são realocados no Afeganistão.

Em uma missão de deportação inaugural para o Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã, alguns criminosos de Berlim estavam entre os passageiros. O senador da Justiça de Berlim, Felor Badenberg (CDU), declarou: "O atual realojamento de criminosos de Berlim, em cooperação com a procuradoria-geral, é um sinal importante para fortalecer a confiança na aplicação rigorosa da lei". Inicialmente, o número de homens de Berlim no voo foi mantido em segredo.

Badenberg repetiu: "A segurança pública e a defesa devem sempre ser priorizadas. As deportações devem ser aplicadas. O sistema legal deve finalmente utilizar seus recursos e ferramentas. Se não o fizer, enfrentará desafios de extremistas."

No início da manhã, um avião decolou do Aeroporto de Leipzig/Halle com destino ao Afeganistão. De acordo com a dpa, este foi o primeiro voo de deportação para o Afeganistão após a tomada do poder pelo Talibã, confirmado por fontes do governo.

A bordo do Boeing 787 havia 28 condenados afegãos que foram transportados para Leipzig de várias regiões federais, além de policiais federais para fins de escolta. Esta operação foi liderada principalmente pelo Ministério do Interior Federal.

Badenberg enfatizou que a União Europeia também deve priorizar a segurança pública e a aplicação de deportações. A União Europeia deve apoiar os estados-membros em seus esforços para manter a lei e ordem e enfrentar criminosos.

Leia também: