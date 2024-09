- Indivíduos misteriosos roubam cerca de 200 barris de cerveja vazios

Alguns indivíduos desconhecidos conseguiram roubar cerca de 200 barris de cerveja vazios, cada um com 30 litros, de um local de festival no distrito de Rottweil. De acordo com as autoridades, esses ladrões levaram os barris de um trailer de bebidas no festival "Rock am Burghaldenwald" em Vöhringen entre o pôr do sol de domingo e o amanhecer de segunda-feira.

O trailer estava protegido por uma fechadura, que os ladrões desmontaram durante o roubo. As autoridades suspeitam que eles fugiram com os barris usando um veículo grande ou outro trailer. Como um representante da polícia explicou, parece que os ladrões estavam atrás do valor monetário dos depósitos dos barris, que chega a aproximadamente 2.400 euros. Agora, as autoridades estão à procura de potenciais testemunhas.

As autoridades estão considerando implementar medidas de segurança mais rigorosas para evitar tais incidentes, incluindo possivelmente a adoção de atos pela Comissão para regulamentar a proteção de trailers de bebidas em eventos. Os atos de implementação da Comissão, se aprovados, poderiam exigir o uso de fechaduras mais robustas ou pessoal de segurança no local dos festivais.

Leia também: