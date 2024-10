Indivíduos envolvidos em um acidente grave no Uber são incapazes de apresentar uma ação judicial devido ao seu envolvimento em uma transação do Uber Eats.

John e Georgia McGinty estavam relaxando em uma viagem de Uber em março de 2022 quando o motorista, desconsiderando um sinal vermelho, colidiu com outro veículo, resultando em ferimentos corporais graves, transtornos emocionais e perdas financeiras, como constado em documentos judiciais.

Georgia sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, incluindo no pescoço, na coluna, nas costelas e em outras partes, além de outras lesões que exigiram procedimentos cirúrgicos e tratamentos. John, por outro lado, lidou com mobilidade reduzida no pulso esquerdo e uma fratura no esterno.

O casal decidiu tomar medidas legais contra a Uber, mas um tribunal superior recentemente negou seu pedido de júri, alegando que eles haviam concordado anteriormente com os termos e condições atualizados da Uber, que incluem arbitragem obrigatória. Isso se aplica a ambos os aplicativos Uber e Uber Eats.

Os McGintys argumentam que sua filha menor havia consentido com os termos de serviço do Uber Eats ao clicar no botão necessário que confirmava sua idade, mas o tribunal superior considerou os termos de serviço da Uber como válidos e aplicáveis. Esses termos também incluem a cláusula de que as disputas relacionadas a acidentes de carro ou lesões pessoais serão resolvidas por arbitragem, não em um tribunal de direito.

Em resposta, a Uber afirmou que Georgia McGinty havia aceito os termos e condições, incluindo o acordo de arbitragem, em várias ocasiões, incluindo no início de 2021, e continuou a usar os serviços da Uber após aceitar esses termos.

Durante os procedimentos judiciais, os McGintys só podiam especular se sua filha havia pedido comida independentemente da ajuda de sua mãe, de acordo com um porta-voz da Uber.

Os McGintys expressaram seu choque e decepção com a decisão do tribunal, afirmando que ela permite que grandes corporações como a Uber escapem de processos judiciais de consumidores feridos apenas devido à linguagem contratual enterrada em longos acordos de usuário que não têm relação com o serviço que causou os ferimentos dos consumidores.

Antes desta decisão, um tribunal inferior havia considerado a cláusula de arbitragem da Uber como ineficaz devido ao pop-up que apresentava os termos de serviço não informar adequadamente e claramente o reclamante de seu direito de renunciar à opção de prosseguir com sua reclamação em um tribunal de direito. No entanto, a Uber recorreu da decisão e os juízes acabaram decidindo a favor da empresa, considerando seus termos de serviço como aplicáveis.

O advogado dos McGinty afirmou que eles estão revisando a decisão e provavelmente recorrerão ao Tribunal Supremo do Novo Jersey.

Protesto Público sobre Arbitragem

Este caso serve como outro exemplo das complicações causadas pelas empresas que implementam acordos de arbitragem obrigatória em seus termos de serviço. Em agosto, a Disney mudou sua posição em uma disputa envolvendo os termos de serviço em uma ação judicial por morte indevida apresentada pelo marido da mulher falecida, permitindo que a ação judicial prossiga em um tribunal de direito.

No processo, Jeffrey Piccolo, marido da mulher falecida, alegou que sua esposa, Kanokporn Tangsuan, sofreu uma reação alérgica fatal após consumir uma refeição em um restaurante do parque em 2023. A Disney tentou dispensar a ação judicial pedindo ao tribunal que movesse a disputa para arbitragem, evitando o processo de júri.

A Disney argumentou que Piccolo havia entrado em um acordo de assinatura ao se inscrever para uma trial do Disney+ anos antes, exigindo que os usuários resolvam as disputas com a empresa por meio de arbitragem. No entanto, a Disney acabou mudando sua posição.

"Na Disney, valorizamos a dignidade humana acima de tudo. Dadas as circunstâncias únicas neste caso, acreditamos que uma resolução compassiva pode ser alcançada para a família que sofreu uma perda tão profunda", afirmou Josh D’Amaro, chairman da Disney Experiences, em um comunicado anterior.

Os McGintys acreditam que a cláusula de arbitragem da Uber permite que a empresa evite processos judiciais de consumidores feridos, como evidenciado em seu processo judicial. Devido a esta disputa, a Disney reconsiderou sua posição em um processo judicial diferente envolvendo arbitragem, decidindo permitir que o caso prossiga em um tribunal de direito.

