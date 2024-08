- Indivíduos envolvidos em ataques verbais desrespeitosos e agressões físicas na cabeça de outra pessoa dentro de um vagão do metrô.

Inesperado passageiro proferiu ofensas racistas e agrediu uma mulher de 44 anos em um trem local. De acordo com as autoridades, a mulher havia se sentado à sua frente e mexido em suas bagagens para criar espaço. O indivíduo então teria lançado comentários desrespeitosos e sexistas contra ela e desferido um soco em seu queixo. O incidente ocorreu na manhã de segunda-feira, a caminho de Wannsee, entre as estações Springpfuhl e Friedrichsfelde Ost.

A vítima relatou ter sentido dores de cabeça e tontura e foi levada a um hospital. As autoridades federais estão investigando o incidente por agressão agravada e ofensas verbais. Foi obtido material de vigilância do trem local. Supõe-se que o suspeito tenha desembarcado na estação de Lichtenberg com suas bagagens. Qualquer testemunha potencial é solicitada.

A vítima precisou ser levada a um hospital para receber tratamento para seus ferimentos. O incidente envolveu perturbações tanto no transporte quanto nas telecomunicações, uma vez que ocorreu durante uma viagem de trem e foi registrado em material de vigilância.

