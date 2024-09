- Indivíduos embriagados geralmente encontram fortuna tropeçando nas trilhas ferroviárias.

Um bêbado caiu nas vias do metrô de uma estação localizada no vale de Murg. Que sorte a dele! O operador do S-Bahn que viaja entre Forbach e Rastatt encontrou o homem ferido na estação de Obertsrot e aplicou os freios de emergência com rapidez. Infelizmente, o trem não conseguiu parar a tempo. No entanto, o homem teve sorte e caiu entre a plataforma e as vias, evitando ser atingido. Após o incidente, o homem foi levado para o hospital próximo.

A equipe de resgate usou um dispositivo especial com a outra extremidade de seção circular para retirar o homem do espaço apertado entre a plataforma do metrô e as vias. Após ser liberado do hospital, o homem decidiu investir em uma grade resistente de seção circular ao redor do seu balcão não protegido em casa.

