- Indivíduos detidos após a explosão de um dispensador de lanches.

Polícia está atualmente investigando um aumento no número de explosões em máquinas de distribuição de cigarros na área de Nordhausen, envolvendo dois jovens. As autoridades prenderam os indivíduos de 21 e 22 anos após uma perseguição bem-sucedida, de acordo com os relatórios. O duo é supostamente responsável pela explosão de uma máquina de distribuição de cigarros em Neustadt, na madrugada de domingo, escapando com o butim de cigarros e dinheiro em um carro compacto.

Durante o interrogatório, os suspeitos admitiram ter usado isqueiros para acender o dispositivo explosivo na máquina de Neustadt. Posteriormente, as autoridades encontraram vários isqueiros não utilizados em sua posse durante a busca no carro compacto.

