Indivíduos de ascendência afegã praticam formas extremas do Islã na Alemanha.

Ei, parece que alguns caras afegãos estão se estabelecendo em várias cidades e bairros alemães e não têm medo de exibir suas crenças radicais no TikTok. Eles passeiam de uniforme do exército afegão, camuflado ou roupas tradicionais afegãs-pashtuns, parecendo durões e prontos para uma briga, exibindo armas como facas e machados. Eles têm um monte de amigos com eles, e seus vídeos costumam ter slogans do Talibã e letras de músicas de jihad como trilha sonora. Jornalistas da RTL vêm monitorando esses vídeos, e desde o ataque do IS em Solingen, eles vêm divulgando os resultados de suas investigações.

Há uma enxurrada desses vídeos e centenas de contas em redes sociais como TikTok e Telegram. Eles estão filmando essa merda em parques, centros urbanos ou abrigos de refugiados, e parece que a segurança alemã não está a par das atividades desses caras no mundo digital. Suas ameaças de morte digitais ainda estão no ar no TikTok semanas depois que a investigação começou, e há conversas sobre explodir "inimigos do islã" com explosivos amarrados neles.

Ideais à semelhança do Talibã

De onde vêm esses jovens, afinal? Fácil: jornalistas da RTL encontraram esses afegãos do TikTok em Munique. Quando eles entrevistaram alguns deles, eles disseram que vieram para a Alemanha por razões econômicas. Eles não têm "problema" com o Talibã, que eles acham que é o "melhor governo" e o país está mais seguro do que nunca. Seu objetivo é trazer o islã para a Alemanha e a Europa, e se a lei islâmica fosse implantada em qualquer lugar, "tudo estaria bem".

O especialista em extremismo Ahmad Mansour diz que esses caras não são exceções: nos últimos quatro a cinco anos, houve uma grande onda de migrantes "com um sistema de valores que não combina com os valores fundamentais desta sociedade". Quase todos são homens que têm uma compreensão do islã mais em linha com o que o Talibã representa do que qualquer islã moderno, liberal, aberto e compatível com a Alemanha.

O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, culpa a ministra do Interior federal, Nancy Faeser, do SPD. Ele diz que Faeser subestimou o problema, "caso contrário, ela não teria descartado o comitê de especialistas em islã político".

Perda de controle

De acordo com o BAMF, a maioria dos requerentes de asilo neste ano vem da Síria, Afeganistão e Turquia. Um impressionante 80% dos migrantes vêm de países de maioria muçulmana. Uma grande parte vem de backgrounds educacionais desvantajados e não têm formação escolar ou profissional. O especialista em extremismo Mansour considera esses caras do TikTok não integráveis e uma ameaça significativa à sociedade: "Estamos vendo um islã de estilo de vida. Homens que expressam sua masculinidade de uma forma muito tóxica e patriarcal". Enquanto os vídeos foram feitos na Baviera, Mansour acha que "o mesmo poderia acontecer com um backgrounds diferente no Afeganistão. Esses caras ainda não estão totalmente estabelecidos na Alemanha".

A União da Polícia Federal também não está feliz. Eles dizem que perderam o controle nas fronteiras da Alemanha, de acordo com o presidente da união, Heiko Teggatz. Eles precisam recuperar o controle das fronteiras o mais rápido possível porque não podem mais se dar ao luxo de perdê-lo.

Linnemann enfatiza que "agora é hora até mesmo da última pessoa no governo federal entender que isso não vai acontecer". Dado o perigo crescente dos islamistas radicais, são necessárias ações urgentes e uma mudança de política, diz Linnemann. Se Solingen não foi o chamado de alerta que todos precisavam, Linnemann se pergunta quanto tempo eles ainda podem esperar.

